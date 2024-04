Ci sono diverse motivazioni dietro il successo di Google Chrome. Sicuramente un ruolo importante è stato svolto dalle diverse funzionalità lanciate dagli sviluppatori. Tra queste spiccano il gestore delle password e tutte le opzioni relative al risparmio energetico. In questo elenco di certo non può mancare anche il visualizzatore per file PDF che è stato integrato direttamente su Chrome.

A tal proposito alcuni nuovi flag sembrano segnalare l’arrivo di un nuovo supporto relativo proprio ai PDF. Lo scopo di questo strumento è quello di permettere la firma digitale dei documenti.

Novità in arrivo per la firma dei PDF su Chrome

Prima di questo aggiornamento, era possibile compiere solo alcune attività sui documenti PDF su Chrome. Tra questi c’era la possibilità di zoomare, la presenza di un pulsante per adattare il contenuto della pagina, ruotarla e accedere all’indice. Inoltre, era possibile anche abilitare la visualizzazione di due pagine. Dunque, per quanto si tratti di funzioni molto utili, mancavano tutti gli strumenti relativi alla modifica totale, cosa che invece troviamo sui software appositi per i file PDF. Le cose però presto potrebbero cambiare.

Secondo quanto riportato da Windows Report, è stato individuato il codice sorgente di Chromium che allude proprio all’arrivo di una nuova funzione che permetterà agli utenti di firmare direttamente su Google Chrome i propri documenti. La novità introdotta dovrebbe arrivare su tutti i computer Windows, Linux, Mac, Chrome OS, Lacros e Fushia.

Attualmente la funzione non sembra ancora attiva nella versione Canary v126 di Google, ma è abbastanza certo il suo futuro rilascio. Ad ogni modo, l’arrivo di questa funzione è un passo avanti importante nella giusta direzione per rendere il browser Chrome sempre più ricco ed efficiente. In altri sistemi, come ad esempio Edge di Microsoft questo tipo di visualizzatore è già presente. Questo, infatti, vanta una suite completa di strumenti di modifica per i file PDF. Tra questi trovimo gomma, Draw, Highlighter e molto altro.

Il recente annuncio di Google Chrome ci porta a credere che il browser stia cercando di recuperare la concorrenza, introducendo un supporto adatto per la firma digitale. Inoltre, è probabile che questo rappresenti solo un punto di partenza, e che presto arriveranno anche altri strumenti relativi alla modifica dei documenti.