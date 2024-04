Se amate guardare film e serie TV direttamente presso la vostra abitazione, anche su grande schermo, allora non deve assolutamente mancare, un mini proiettore portatile, un prodotto di piccole dimensioni, che permette a tutti gli effetti di godere di una qualità simile al cinema, con il minimo ingombro ed investimento iniziale.

Il dispositivo in questione viene prodotto da PVO, azienda che su Amazon negli anni si è fatta conoscere con la sua capacità di mettere sul mercato prodotti di qualità al giusto prezzo. All’interno della confezione si può trovare davvero tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento, oltre al proiettore sono difatti disponibili, l’alimentatore da parete (essendo assente una batteria integrata), un telecomando per il controllo da remoto, il manuale d’istruzioni ed anche il cavo HDMI per il collegamento della sorgente da trasmettere.

Non perdetevi le nuove offerte Amazon che potete avere oggi gratis sul nostro canale Telegram ufficiale, disponibile direttamente qui.

Mini proiettore portatile: il prezzo più basso su Amazon

Prezzo decisamente conveniente per l’acquisto di un mini proiettore di qualità, infatti in questi giorni gli utenti possono pensare di mettere le mani sul prodotto descritto nell’articolo con un investimento di soli 41,15 euro. A conti fatti uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora, ancora inferiore rispetto alla cifra raggiunta in precedenza, che era stata di 43,32 euro. Se volete acquistarlo, premete qui.

Le dimensioni sono chiaramente il suo punto di forza, essendo in grado di raggiungere 14,3 x 9,6 x 5,4 centimetri, sebbene possa mantenere un’ottima versatilità generale: nella parte posteriore troviamo un jack da 3,5mm (ingresso AV), una porta USB-A classica, ma anche una HDMI per collegare console di vario genere, smartphone, tablet o TV Stick ed una micro USB sul lato. Tutto questo per raggiungere la proiezione anche fino a 150 pollici, una delle più ampie e grandi mai viste prima d’ora, su dispositivi dello stesso tipo.