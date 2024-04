Giusto l’altro giorno vi avevamo parlato dell’arrivo imminente di un nuovo smartphone a marchio Oppo, ma a quanto pare le sorprese non sono ancora finite qui. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto produttore tech Oppo ha presentato in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone di fascia media. Stiamo parlando in particolare del nuovo Oppo A60, il quale era stato avvistato non molto tempo fa sul portale di Google Play Console. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo A60, ufficiale nuovo smartphone mid-range a marchio Oppo

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Oppo ha ampliato la sua proposta con un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Oppo A60. A quanto pare, si tratta del successore del precedente Oppo A58 4G annunciato lo scorso anno a luglio. Dal punto di vista prestazionale, il nuovo medio di gamma a marchio Oppo è alimentato da un processore di casa Qualcomm.

Si tratta nello specifico del soc Snapdragon 680 e quest’ultimo è accompagnato da tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Lo smartphone dispone poi di una batteria molto capiente di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 45W. Il software installato a bordo è invece Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata da Oppo, la ColorOS 14.0.1.

Lo smartphone presenta poi sul fronte un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Il comparto fotografico include invece sul retro un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre sul fronte è presente un sensore fotografico per i selfie da 8 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo A60 sarà disponibile all’acquisto per il momento in Vietnam ad un prezzo di circa 200 euro al cambio attuale.