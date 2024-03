Tariffe TIM marzo 2024: sconti BOMBA con le Power da 150GB

Con l’arrivo delle nuove offerte, l’azienda migliore in Italia è stata in grado di ritornare rapidamente al potere. TIM ha messo in gioco le sue carte migliori per riuscire a riprendersi degli utenti, soprattutto quelli che sono finiti tra le braccia dei gestori virtuali e di Iliad. Con l’obiettivo principale di alzare i contenuti ed abbassare i prezzi, il provider è riuscito in una vera e propria impresa che sta andando avanti già da qualche mese.

Già durante gli scorsi mesi finali del 2023 si era vista una folta attività promozionale da parte del gestore italiano che è riuscito in poco tempo a recuperare un gran numero di utenti.

Più precisamente i nomi delle offerte sono i seguenti: Power Iron e Power Supreme Web Easy. Al loro interno si può trovare di tutto siccome tra minuti, messaggi e giga sono ben equipaggiate. Con prezzi leggermente differenti, offrono una quantità chiaramente divergente ma ugualmente vantaggiosa sotto vari aspetti.

TIM, le nuove offerte di marzo hanno ristabilito il dominio: ecco le Power

Partendo dalla prima soluzione, che è quella leggermente meno costosa, ecco a disposizione del pubblico minuti senza limiti verso tutti i gestori con SMS senza limiti e 100 giga in rete 4G. Il prezzo della Power Iron equivale a soli 6,99 € al mese.

Passando alla Supreme Web Easy, il discorso cambia siccome costa 7,99 € al mese ed offre qualcosa in più. Chi riesce ad avere l’opportunità di sottoscriverla potrà avere minuti e messaggi senza limiti come nel caso della prima promo, ma soprattutto 150 giga in rete 4G per la navigazione in Internet.

Grazie a queste due offerte, gli utenti possono beccarsi anche un bel regalo. TIM garantisce infatti a tutti coloro che le scelgono il primo mese totalmente gratis, con il primo pagamento che parte dopo 30 giorni e quindi in prossimità del secondo mese di utilizzo.