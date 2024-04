Tineco Floor One S5 è una bellissima scopa elettrica, o meglio definita aspirapolvere wireless, che oggi potete acquistare nella sua fantastica versione Combo, ovvero con la possibilità di godere sia di funzioni legate all’aspirazione di polvere e peli di animali, ma anche di lavaggio dei pavimenti.

Il prodotto nasce per soddisfare le esigenze degli utenti che sono alla ricerca di una aspirapolvere professionale di ultima generazione, dal design moderno e relativamente leggera, infatti ha un peso di 4kg circa, dotata a sua volta di un motore brushless con un design del canale dell’aria che è stato appositamente ottimizzato per cercare di ridurre al massimo la rumorosità digitale. La manovrabilità raggiunge livelli estremi, data la presenza di uno sterzo girevole, ruote semimoventi, ed una maniglia che migliora la presa in ogni situazione.

Tineco Floor One S5: una scopa elettrica di qualità

Una versatilità senza pari per un prodotto estremamente interessante, oggi lo potete acquistare ad un listino di 549 euro su amazon, ma ciò che lo rende molto interessante è proprio la presenza di un coupon in pagina del valore di 120 euro, che il consumatore può decidere di applicare, fino ad una spesa finale di 429 euro (premete qui per l’acquisto).

Il prodotto è compatibile con l’assistente vocale, in modo da potergli impartire comandi con la propria voce, ha una rumorosità estremamente ridotta, viene considerato estremamente silenzioso, con funzione autopulente che porta quindi l’utente a non dover toccare il rullo sporco, in quanto il prodotto è in grado di fare il tutto in completa autonomia. La lavapavimenti intelligente riesce a pulire anche le superfici più sporche, grazie alla presenza della tecnologia con sensore Smart iLoop di proprietà Tineco, che regola automaticamente il flusso di aspirazione, d’acqua e di velocità, adattandosi alla bisogna.