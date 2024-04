Iliad, la GIGA 180 offre due regali GRATIS a tutti gli utenti

Un gestore forte come Iliad sa bene quando il momento è propizio per lanciare una nuova offerta. Non è un caso infatti che durante gli ultimi due mesi siano fioccate promozioni mobili di gran livello, quelle che il pubblico desidera. Dopo averne vista diverse sia a febbraio che a marzo, aprile non si è dimostrato da meno ed ha visto arrivare la famosa Giga 180. Con tanti contenuti al suo interno ma soprattutto con un prezzo super accessibile, la promozione di Iliad è oggi ancora disponibile per chi la desidera.

Il prezzo è basso, ci sono tanti giga e soprattutto minuti e messaggi in quantità. Chi decide di sceglierla, ha un semplice costo di attivazione da pagare inizialmente, ovvero 9,99 €, chiaramente una tantum.

Iliad, le promo migliori perdono di fronte alla Giga 180: ecco cosa c’è al suo interno

Venendo ai contenuti, la Giga 180 riesce ad includere al suo interno mensilmente tutto quel che serve tra minuti, messaggi e giga. Si parte con i minuti senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi, per terminare con SMS illimitati e addirittura 180 giga in 5G.

Il prezzo di questa straordinaria offerta del gestore è di 9,99 €, esattamente come il costo di attivazione. Si rende necessaria pertanto una ricarica da 20 € inizialmente. Bisogna fare presente agli utenti che scelgono la promozione che il 5G è gratis e che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, avendo questo prezzo mensile, la Giga 180 consente l’accesso ad un’altra offerta, quella in fibra per la casa. In realtà l’accesso di cui si parla è quello scontato, con il prezzo finale di 19,99 € per avere una connessione domestica superveloce.

C’è ancora tempo per sottoscrivere la nuova Giga 180, disponibile infatti sul sito ufficiale di Iliad. Da ricordare che il gestore non impone restrizioni e che tutti possono scegliere questa proposta indifferentemente dal gestore mobile da cui provengono.