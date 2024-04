Android 15: novità per la gestione dei Canali di Notifica

Android 15, la prossima versione del sistema operativo, è stata rilasciata da Google attraverso le prime Developer Preview e con le beta releases. Una delle migliori novità introdotte è l’impostazione riguardante il modo in cui le app autorizzate gestiscono i propri canali di notifica.

I canali delle notifiche sono stati introdotti nelle più recenti versioni di Android e fanno riferimento alle diverse categorie di notifiche che possono essere create dalle app sullo smartphone. Il loro scopo principale è permettere una migliore categorizzazione e gestione delle stesse. Grazie ai canali, gli utenti possono personalizzare le impostazioni delle notifiche, decidendo quali abilitare, disabilitare o anche silenziare se vogliono.

Canali non utilizzati? Gestisci le notifiche con l’aggiornamento Android

La novità scoperta da poco dal noto Mishaal Rahman, che ha studiato attentamente la prima beta di Android 15, riguarda la gestione dei canali di notifica non utilizzati. Gli sviluppatori delle app possono creare diversi canali di notifica, anche numerosi. Spesso alcuni di questi possono rimanere però inutilizzati, creando confusione ed occupando spazio inutile nell’elenco delle notifiche. La funzionalità nuova introdotta con Android 15 permette invece di raggruppare tutti i canali di notifica non utilizzati in “Canali di notifica non utilizzati”. Tali canali verranno nascosti di default tra le impostazioni di notifica associate ad ogni singola app.

L’utilità di questa opzione consiste in una migliore visualizzazione dei canali di notifica. Gli utenti potranno infatti allargare il sotto menù “Canali di notifica non utilizzati” per visualizzare tutti i canali associati all’app che non sono stati mai utilizzati per mostrare notifiche. In tal modo avranno a disposizione un’elenco più pulito e chiaro dei canali, per avere anche una migliore gestione e silenziare le notifiche più fastidiose.

Android 15 porta quindi con sé tale novità, rendendo più migliore l’utilizzo delle app e dello smartphone agli utenti. Tale miglioramento si affianca alle nuove caratteristiche presenti nella versione del sistema che vanno a rendere i device sempre più semplici da usare e personalizzati.