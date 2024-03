Il kit tastiera e mouse Logitech, scontato del 5% sul noto portale online Amazon, promette un’esperienza di digitazione e clic silenziosa e sempre efficiente, grazie alla sua innovativa tecnologia SilentTouch, che riduce il rumore di oltre il 90%. Ciò significa che potrete godere allo stesso modo della piacevole sensazione di utilizzo e comfort uditivo della tastiera e del mouse Logitech, grazie al disturbo acustico notevolmente ridotto rispetto ai dispositivi tradizionali che troviamo nel mercato attuale.

La tastiera inclusa nel kit è dotata di otto pratici tasti di scelta rapida, insieme a un tastierino numerico completo. Il suo design ergonomico consente di inserire dati in modo efficiente e di svolgere le diverse attività quotidiane di digitazione con estrema facilità. Con un solo tocco, avrete la possibilità di accedere a funzioni come: riproduzione/pausa, regolazione del volume, disattivazione audio e navigazione su Internet.

Kit tastiera e mouse Logitech: comodità assoluta anche ad uso prolungato

Il mouse incluso nel kit, insieme alla tastiera, presenta un design sagomato e compatto ed è progettato per adattarsi comodamente alla mano durante le lunghe sessioni di utilizzo. Anche in questo caso, il dispositivo gode della tecnologia SilentTouch. Utilizzabile con tranquillità e sempre efficiente quasi su qualsiasi tipo di superficie, i clic infatti sono uniformi e precisi. In più grazie alla connessione wireless a 2,4 GHz e un raggio d’azione di 10 metri, potrete muovervi liberamente senza preoccuparvi di ritardi nella rete o interruzioni di qualche tipo. La connessione wireless del kit MK295 infatti, è rapida ed affidabile. Potrete collegarvi ovunque in soli 3 secondi con il ricevitore USB di dimensioni ridotte. Ciò garantisce uno spazio di lavoro più ordinato e una maggiore libertà di movimento senza la necessità di cavi ingombranti. Altra caratteristica rilevante, è la compatibilità dell’ intero kit con i sistemi Windows e ChromeOS, qualità che rende l’installazione un gioco da ragazzi, grazie alla semplice modalità plug-and-play.

Kit robusto e resistente

Oltre alle prestazioni silenziose e alla facilità d’uso, il kit MK295, come già affermato precedentemente, è progettato per durare nel tempo. La tastiera è dotata di un design a prova di schizzi, mentre i tasti sono resistenti e durevoli. In più i piedini inclinabili regolabili in altezza consentono di personalizzare la vostra esperienza di digitazione per una maggiore comodità. Con una durata della batteria di 36 mesi per la tastiera e 18 mesi per il mouse, potrete godere di mesi interi di utilizzo senza mai preoccuparvi di sostituire le batterie.

Ma non è tutto, il kit MK295 è certificato Carbon Neutralm. Il che che significa che le sue emissioni di carbonio sono misurate, ridotte ed eventualmente “compensate”. Questo impegno per l’ambiente evidenzia l’attenzione di Logitech verso la sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale dei suoi prodotti. Insomma, con il kit MK295, potete essere certi di migliorare non solo la vostra produttività, ma anche di fare la vostra parte per proteggere il pianeta. Correte su Amazon e approfittate del suo prezzo incredibile di 25,99 euro disponibile ancora per un tempo limitato.