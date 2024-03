Apple è sempre al lavoro per introdurre nuove feature sui propri device. Nonostante gli occhi degli analisti siano puntati sulla famiglia iPhone 16 in arrivo nell’autunno di quest’anno, stanno emergendo alcune indiscrezioni sui futuri iPhone 17.

L’azienda di Cupertino sembra intenzionata ad introdurre un importantissimo aggiornamento tecnico sui prossimi flagship. In particolare, stando a quanto riportato dal leaker Instant Digital, il futuro iPhone 17 utilizzerà una nuova tipologia di rivestimento protettivo per il display.

La tecnologia adottata da Apple includerà uno strato antiriflesso dalle particolari doti protettive grazie alla resistenza elevata. Gli analisti ritengono che la protezione ai graffi garantita dalla nuova tecnologia sarà di gran lunga superiore all’attuale Ceramic Shield che troviamo sulla famiglia iPhone 15.

Apple sta già lavorando allo sviluppo di iPhone 17, il nuovo flagship sarà sempre più resistente grazie ad una tecnologia inedita

Per garantire la massima protezione ai futuri iPhone 17, sembra che Apple abbia stretto nuove partnership tecnologiche. I film protettivi sarebbero sviluppati da società giapponesi e saranno integrati nella catena di approvvigionamento per la realizzazione dei device.

Bisogna considerare che Apple potrebbe introdurre le novità non appena possibile. Questo lascia intendere che la rinnovata protezione ai graffi potrebbe debuttare già sugli iPhone 16. Tuttavia, la realizzazione del nuovo flagship dovrebbe trovarsi nelle fasi finali, con tutti i passaggi già definiti in attesa della produzione di massa.

Considerando questo aspetto, possiamo affermare che la nuova tecnologia sarà applicata su iPhone 17. Il livello di protezione garantito dovrebbe avvicinarsi a quello del Corning Gorilla Glass Armor utilizzato sul Samsung Galaxy S24 Ultra. La riduzione dei riflessi e l’aumento della protezione dai graffi è assoluta sul flagship coreano.

Resta da chiarire se Corning sarà il fornitore di Apple per la tecnologia di protezione del display o se il gigante californiano si affiderà ad un altro brand. Non resta che attendere maggiori dettagli che, certamente, non tarderanno ad arrivare.