Una vera e propria pazza offerta Amazon vi attende in questi giorni di metà Marzo, infatti è disponibile all’acquisto un monitor da 24 pollici, con risoluzione FullHD (quindi 1080p), ad un prezzo finale che non va oltre gli 86 euro.

Il modello in questione è prima di tutto caratterizzato da un design estremamente particolare, infatti i bordi sono praticamente azzerati, ci ritroviamo ad avere tra le mani quello che potremmo definire un monitor tutto schermo, capace di offrire una piacevole sensazione di infinity display. Il posizionamento sulla scrivania è facilitato da una base di appoggio relativamente ridotta, nel caso è comunque possibile affidarsi all’aggancio VESA da 75 x 75 millimetri, presente posteriormente.

Monitor da 24 pollici: costa meno di 90 euro

Ciò che rende questo monitor particolare e speciale, è sicuramente il prezzo di vendita, poiché ad oggi il suo valore mediano è di soli 89,99 euro, una cifra tutt’altro che elevata, per la quale è stato pensato un ulteriore sconto del 3%, fino ad arrivare al valore finale odierno di soli 86,99 euro. Eccovi il link per l’acquisto.

L’attenzione alla salute e al benessere dei nostri occhi lo ritroviamo anche in alcune tecnologie integrate ed implementate, come l’assenza dello sfarfallio, il filtro luce blu, che evita che vi possiate stancare eccessivamente, introducendo ad esempio il basso consumo energetico, ed una buona regolarità nello spostamento delle varie posizioni che il dispositivo può effettivamente raggiungere. Ciò che non cambia è invece la frequenza di aggiornamento, fissa a 75Hz, la luminosità massima di 250 nits, oppure anche un angolo di visione particolarmente ampio, pari a 178 gradi, ottimo per essere utilizzato con più utenti.

Nell’eventualità in cui foste ancora in possesso di un computer particolarmente datato, segnaliamo la presenza di una porta VGA per il collegamento fisico tra le parti.