All’annuncio di Apple relativo all’evento speciale “Let Loose” si aggiungono finalmente nuovi dettagli. Le informazioni sono arrivate da una fonte autorevole che ha dichiarato che il prossimo keynote dell’azienda di Cupertino sarà accompagnato da un evento in presenza. La location scelta dovrebbe essere Londra, luogo scelto in contrasto con la tradizione per Apple.

Andrew Griffin, giornalista dell’Independent, spiega che insieme al pre–registrato keynote, che verrà rilasciato il prossimo martedì 7 maggio alle ore 16:00 (italiane), i giornalisti inglesi e quelli europei avranno la possibilità di recarsi ad un evento in persona che si terrà a Londra, contemporaneamente.

Apple: evento in presenza e novità in Europa

Oltre questo annuncio, Griffin non ha però spiegato quali saranno i prodotti che verranno lanciati durante la conferenza. Al momento sappiamo che l’evento “Let Loose” sarà incentrato soprattutto sui nuovi iPad Pro con schermi OLED e gli iPad Air. È certo che la nuova generazione di tablet rappresenterà un passo avanti importante per questi dispositivi Apple. Eppure, è improbabile che l’azienda di Cupertino istituisca un evento in presenza per mostrare alla stampa i nuovi iPad prima del loro arrivo sul mercato.

Allo stesso tempo però non è chiaro perché l’evento si terrà a Londra e dunque riservato al pubblico europeo. Infatti, per il momento non sembrano essere in programma ulteriori incontri simili per la stampa asiatica o quella americana. Considerando quanto detto, sono molti quelli che credono che Apple potrebbe presentare un dispositivo extra riservato proprio all’Europa. In questo caso, lo scopo sarebbe dunque quello di far testare il nuovo modello ai giornalisti prima di poterlo poi lanciare ufficialmente sul mercato. Ma di quale dispositivo potrebbe trattarsi?

Un’ipotesi plausibile è quella che durante il “Let Loose” Apple annunci, finalmente, l’arrivo del suo Vision Pro anche sul mercato europeo. Qualche tempo fa, l’analista Ming–Chi Kuo aveva già ipotizzato l’arrivo del dispositivo in Europa in vista della primavera del 2024, ovvero in concomitanza dell’arrivo della WWDC del 10 giugno. Ad ulteriore supporto di questa teoria troviamo anche il fatto che il prossimo keynote Apple è particolarmente vicino alla WWDC, meno di un mese di distanza.