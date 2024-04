Kena Mobile costa 4 EURO al mese: l'offerta batte Iliad

Come ogni altro gestore, tutti i virtuali riescono ad ottenere pian piano la loro cornice di pubblico. Il tempo ha insegnato che queste realtà non sono assolutamente da sottovalutare in quanto con le loro offerte mobili riescono spesso a battere anche gestori molto più navigati nel settore della telefonia mobile. Spesso e volentieri infatti colossi del calibro di Vodafone si sono ritrovati al di sotto di aziende come Kena Mobile, che proprio nell’ultimo periodo sta dando grande prova di solidità.

Dopo l’iniziale ascesa che ha visto il gestore virtuale fare veri e propri miracoli, sembra che quel trend sia stato mantenuto alla grande. Kena infatti sta provando tutti i giorni a rendere le sue offerte più appetibili, mettendo a disposizione del pubblico sempre tanti contenuti e prezzi eccezionali.

Già durante gli scorsi mesi tante persone hanno deciso di abbandonare il loro provider di fiducia per sbarcare presso questa piccola realtà che oggi è diventata grande. Al momento sul sito ufficiale ci sono svariate proposte che potrebbero sembrare interessanti ed effettivamente lo sono. Tra queste però spunta in particolare un’offerta mobile, la quale gode di tante opportunità oltre ai tanti minuti, messaggi e giga. Per sottoscriverla occorrono pochi euro mensili, assicurandosi una proposta straordinaria che dura per sempre.

Kena Mobile: ecco l’offerta migliore, si chiama Flash

Nella nuova Flash di Kena ci sono minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga per navigare in 4G. Il prezzo è di soli 4,99 € al mese per tutti coloro che riescono ad averla.

A poter sottoscrivere questa offerta non sono sono tutti gli utenti provenienti da ogni gestore, ma solo alcuni. Più precisamente Kena consente il cambio solo a chi proviene da Iliad o da tutti gli altri gestori virtuali sul territorio. Per poter sottoscrivere l’offerta bisogna solo cliccare su questo link in quanto non è disponibile nella homepage.