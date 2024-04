Uno dei prezzi più convenienti degli ultimi mesi è stato applicato direttamente sul Samsung Galaxy A54, lo smartphone con connessione 5G che riesce a garantire al consumatore l’accesso ad ottime specifiche, e funzionalità generali, dietro il pagamento di un contributo tutt’altro che eccessivo, essendo comunque in vendita a meno di 300 euro.

L’occasione per risparmiare al massimo delle proprie possibilità arriva direttamente da Amazon, oggi è difatti possibile mettere le mani sul suddetto device, caratterizzato da dimensioni relativamente contenute, pari a 158,2 x 76,7 x 8,2 millimetri, ed un peso di circa 202 grammi. Il processore è un Samsung Exynos 1380, che viene affiancato dalla presenza di un display da 6,4 pollici di diagonale, un buon Super AMOLED con refresh rate a 120Hz che comunque raggiunge risoluzione di 1080 x 2340 pixel, nonché 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass.

Samsung Galaxy A54: lo sconto è veramente assurdo

Spendere poco per acquistare uno smartphone Samsung comunque di qualità è davvero facile ed alla portata di tutti, dovete ricordare infatti che l’acquisto di questo modello è possibile con un esborso finale di soli 299 euro, risultando tra i migliori in circolazione, considerando essere completamente no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. Acquistatelo a questo link.

Il comparto fotografico è composto da 3 sensori differenti, un principale da 50 megapixel, che permette di realizzare ottimi scatti nelle maggior parte delle scene, passando poi per un grandangolare da 12 megapixel, ideale ad esempio per la realizzazione di scatti con un angolo di visione più ampio, passando poi per il macro da 5 megapixel. La registrazione video è possibile al massimo in 4K a 30fps, mentre la connettività è estremamente fornita, con WiFi dual-band, bluetooth 5.3 ed anche USB type-C 2.0. La spedizione del prodotto discusso nell’articolo viene gestita direttamente da Amazon.