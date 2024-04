Con l’Amazon Gaming Week i prezzi sono letteralmente crollati, infatti proprio oggi gli utenti possono pensare di acquistare un monitor da gaming curvo, da ben 45 pollici di diagonale, con risoluzione elevata, approfittando di uno sconto speciale di quasi 200 euro sul valore originario di listino.

Il prodotto in questione è il modello LG 45GR95QE, il cosiddetto UltraGear gaming monitor, appunto da 45 pollici di diagonale, trattasi di un dispositivo con tecnologia OLED di ultima generazione, risoluzione 3440 x 1440 pixel, e compatibilità con AMD FreeSync Premium, che porta il refresh rate addirittura fino a 240Hz, data la presenza di una porta HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.3), integrata direttamente nella porta posteriore.

Monitor gaming LG in vendita a prezzo crollato su Amazon

Il monitor da gaming più richiesto tra quelli in circolazione, grazie alla tecnologia OLED di ultima generazione, nonostante comunque un prezzo di partenza decisamente elevato. Dovete sapere che il suo acquisto richiede un versamento di 1355,72 euro, almeno considerando il listino, che viene ridotto da Amazon a 1199,99 euro, grazie all'applicazione del coupon dell'11%, inserito in automatico direttamente a schermo sulla pagina del dispositivo.

La curvatura ai bordi non è particolarmente elevata, sebbene si noti e si faccia sentire nella visione dei contenuti. Nella parte posteriore si trova una buona dotazione di connettività fisica, rappresentata da due porte HDMI 2.1 VRR, una display port 1.4 ed una uscita audio (jack da 3,5mm). Il monitor può essere eventualmente attaccato al muro, sfruttando l’aggancio VESA 100×100, in quanto le dimensioni sono indubbiamente elevate: raggiunge 992,7 x 647,7 x 362,5 millimetri.

Spedizione a domicilio gestita direttamente da Amazon con consegna in tempi relativamente brevi, ci teniamo a ricordare, come da prassi ultimamente, che il reso del prodotto sarà possibile solamente entro 14 giorni dalla ricezione, non più 31 giorni.