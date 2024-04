Il produttore tech Samsung si appresta ad annunciare un nuovo smartphone per il mercato indiano. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy F55. Un dispositivo che si distingue per la scelta dei materiali per la backcover ma che in realtà conosciamo piuttosto bene. A quanto pare, infatti, ci troviamo di fronte ad una versione re-branded dello scorso Samsung Galaxy C55, annunciato circa un mese fa per il mercato cinese. Quest’ultimo, a sua volta, è una versione re-branded di Samsung Galaxy M55.

Samsung Galaxy F55 5G, in arrivo versione re-branded di Samsung Galaxy C55

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Samsung ha rivelato l’imminente arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy F55 5G ma a quanto pare abbiamo già avuto modo di conoscerlo. Si tratta infatti di una versione re-branded dello scorso Samsung Galaxy C55 5G.

Quest’ultimo dispositivo era stato annunciato circa un mese fa in Cina ed era a sua volta una versione re-branded di Samsung Galaxy M55. A cambiare, però, è leggermente il design di questo nuovo dispositivo. Secondo gli ultimi teaser emersi in rete in queste ore, infatti, il prossimo Samsung Galaxy F55 5G sarà caratterizzato dalla presenza di una backcover realizzata con materiali in simil pelle. Le colorazioni disponibili saranno nero e arancione.

Trattandosi di un re-branded, possiamo aspettarci queste caratteristiche:

• Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

• Processore Snapdragon 7 Gen 1

• Tagli di memoria con fino a 12 GB di RAM e con fino a 256 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD

• Tripla fotocamera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP

• Fotocamera anteriore per i selfie da 50 MP

• Batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W