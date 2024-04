Android 15: nuove misure di sicurezza per la registrazione dello schermo

Android 15, la prossima versione del sistema operativo di casa Google, porterà con sé tantissimi miglioramenti diversi ed importanti. Gli aspetti toccati dall’aggiornamento saranno molteplici e verranno inclusi anche dei nuovi strumenti che andranno ad implementare la sicurezza per la registrazione dello schermo. Le versioni beta di Android rese pubbliche pare abbiano già mostrato quali saranno le nuove funzionalità, almeno in parte. L’aggiornamento finale potrebbe infatti portare misure ancora più sviluppate, ideate per proteggere i dati sensibili degli utenti.

La registrazione dello schermo è una caratteristica standard di tutti i device aventi come sistema operativo Android, presente già da parecchio tempo. L’opzione dona agli utenti la possibilità di catturare in video di ciò che viene visualizzato sul proprio smartphone per poi salvarlo in galleria. Questa funzionalità, anche se non tutti lo sanno, può comportare rischi per la privacy. Ciò accade specialmente se vengono registrate informazioni sensibili come ad esempio i dati bancari.

Più sicurezza per proteggere le informazioni private con Android 15

Cercando di limitare i rischi, Google ha pian piano aggiunto alcune misure di mitigare di sicurezza nel registratore dello schermo di Android. Con il nuovo aggiornamento, ora si avrà anche possibilità di abilitare la registrazione solo per app specifiche, piuttosto consentirla in qualsiasi momento. Google ha introdotto, inoltre, una nuova API. Tale API permetterà agli sviluppatori delle applicazioni di inibire la registrazione dello schermo per le app sensibili. Oltre a ciò consentirà di bloccare le notifiche durante la registrazione.

I riferimenti a questa nuova API sono stati individuati nella recente beta di Android 15. Le funzionalità aggiuntive di sicurezza restano però ancora disabilitate. Probabilmente, tramite il rilascio della versione stabile del sistema, le nuove misure diventeranno attive di default. Sarà possibile poi disattivarle tramite le Opzioni Sviluppatore. Android 15 si propone, quindi, come un modo per migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti. In tal modo, questi ultimi, potranno continuare a godere dei vantaggi della registrazione dello schermo senza compromettere i propri dati personali.