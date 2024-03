Apple AirPods Max sono le cuffie over-the-ear che tutti stavano cercando, un prodotto di altissima qualità che riesce a convogliare al proprio interno il meglio del meglio, anche se richiede una spesa decisamente superiore al normale.

Il prodotto è disponibile oggi su Amazon ad un prezzo decisamente conveniente, nella sua colorazione Rosa. Segnaliamo essere in vendita anche altri colori, per un totale di 5, ma potrebbero presentare una cifra di vendita che si allontana da quanto indicato nell’articolo stesso. Le specifiche tecniche sostanzialmente non variano, al suo interno è presente il chip H1, potente e capace comunque di regolare alla perfezione l’emissione sonora, l’assistente vocale con il pieno supporto al comando “Ehi Siri“, oppure anche una batteria che, dati alla mano almeno, dovrebbe garantire fino a 20 ore di utilizzo continuativi.

Apple AirPods Max: le nuove offerte disponibili su Amazon

Le nuove offerte Amazon coinvolgono anche i prodotti Apple, tra queste troviamo sicuramente anche le AirPods Max di Apple, soluzione economicamente dispendiosa, ma che allo stesso tempo porta con sé prestazioni superiori alla media. Difficilmente le abbiamo trovate sul più famoso sito di e-commerce, ma proprio in questi giorni possono essere acquistate con un esborso finale di 579 euro. Sono disponibili a questo link.

Le funzionalità a cui gli utenti possono accedere sono innumerevoli, parliamo di un driver dinamico progettato da Apple per cercare di fornire un suono il più fedele possibile, il tutto accompagnato da una cancellazione del rumore adattativa, che riesce a ridurre al massimo i rumori che si trovano nell’ambiente, senza portarli in cuffia, ma anche con una modalità Trasparenza che permetta comunque di sentire ciò che accade nell’ambiente circostante. Le cuffie sono comunque ergonomiche e facili da indossare, dato il peso di soli 134,5 grammi, e dimensioni che generalmente raggiungono 187,3 x 168,6 x 83,4 millimetri.