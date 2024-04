Sono tanti gli utenti che preferiscono impostare la modalità scura ai propri smartphone e tablet. Alcuni utenti preferiscono impostala in modo da non passare da quella giorno e notte, ma impostandola persistentemente. A tal proposito, Android 15 interverrà in modo da fornire ai propri fruitori la possibilità di forzare le app alla modalità scura, anche quando queste sono sprovviste di uno specifico tema integrato.

Android 15 forza la modalità scura

L’opzione relativa alla modalità scura è arrivata sui dispositivi con Android 10 e nel tempo ha coinvolto diverse applicazioni. All’elenco però ne manca ancora qualcuna. L’azienda, con l’arrivo della 15 generazione, ha cercato di sopperire a questa mancanza. Infatti, nelle impostazioni apparirà la voce “Make all app dark“. Secondo alcune indiscrezioni, quest’ultima dovrebbe migliorare il risultato complessivo considerando che non sarà necessario avere l’adesione delle singole app per poter procedere.

Questa inedita opzione sarà disponibile tra le impostazioni di accessibilità. Dettaglio che mette in evidenza come questa funzione sia esplicitamente destinata agli utenti Android. Quale sarà il risultato finale ottenuto? La funzionalità effettivamente applicherà un tema scuro a tutte le app presenti sullo smartphone degli utenti che la attivano. Eppure, sono presenti alcune criticità.

Una di queste, ad esempio, è la riduzione del contrasto di alcuni pulsanti. Questo rende evidente come Google dovrà migliorare ulteriormente questa funzione andando a sistemare quei dettagli che al momento non si presentano nella loro forma ottimale.

Al momento, la nuova funzione non è disponibile per tutti gli utenti Android 15 che aderiscono al programma di test. È ipotizzabile che la sua diffusione effettiva avverrà con l’arrivo della Beta 2 del sistema operativo. Suddetta versione potrebbe essere pronta per il rilascio nel mese di maggio. Ovviamente, per averne la conferma definitiva è necessario attendere maggiori informazioni da parte di Google. Per il momento si può solo gioire dell’arrivo di un’opzione particolarmente apprezzata da tantissimi utenti.