Il prezzo di uno dei droni più economici in circolazione è stato ulteriormente ribassato su Amazon, stiamo parlando di DJI Mini 2 Se, un modello molto elementare, ma capace comunque di mettere a disposizione degli utenti ottime specifiche tecniche e prestazioni, richiedendo in cambio un esborso non superiore ai 280 euro.

La prima cosa da sapere, avvicinandosi a questo prodotto, è sicuramente il suo peso, inferiore ai 250 grammi, un qualcosa che non deve assolutamente essere dimenticato, o preso alla leggera, in quanto permette di utilizzare il drone senza l’ausilio di un patentino, previa comunque registrazione dello stesso. All’interno della confezione, almeno al prezzo indicato nell’articolo, si può trovare il drone ed il radiocomando classico, capaci comunque di garantire una autonomia che può raggiungere fino a 31 minuti di utilizzo continuativo (prima di dover ricorrere alla ricarica o al cambio/batteria).

DJI Mini 2 SE: un drone economico che costa pochissimo

Se interessati all’acquisto del prodotto, dovete sapere che il suo prezzo di listino era di 309 euro, una cifra comunque di tutto rispetto, essendo un relativamente piccolo dispositivo capace di volare anche a 38 km/h, con resistenza a venti di livello 5. Per avvicinare più utenti possibili all’acquisto, Amazon ha comunque deciso di compiere un ulteriore passo in avanti, riducendo la spesa del 10%, pari a circa 30 euro, così da poter spendere in finale solamente 279 euro. Premete qui per acquistarlo.

La registrazione video avviene al massimo in 2.7K a 30fps, grazie al sensore CMOS anteriore da 1/2.3″, con trasmissione, che si affida a O2, fino ad una distanza massima di 10km, con risoluzione 720p a 30fps. Innumerevoli sono le funzioni software raggiungibili, per riuscire a scattare ottime istantanee e registrare video di qualità, tra cui troviamo QuickShots, Panorama ed anche lo zoom digitale 4x.