Un folle sconto Amazon vi attende, ed è stato direttamente applicato, sulle Apple Airpods, splendide cuffiette wireless che puntano fortemente ad incrementare il livello qualitativo della riproduzione musicale in mobilità.

Il dispositivo in sé è stato sempre particolarmente costoso, per questo motivo apprezziamo fortemente la possibilità di approfittare di una riduzione sul valore finale, in questo modo avremo la certezza di spendere una delle cifre più basse che si siano mai viste, senza inficiare la qualità generale.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon che potete avere solo ed esclusivamente oggi sul vostro smartphone, andando su questo canale Telegram dedicato.

Apple AirPods: che sconto su Amazon

Acquistare le Apple Airpods, che ricordiamo non sono la versione Pro, ha sempre richiesto il pagamento di un contributo che si avvicinasse ai 150 euro, infatti il prezzo consigliato oggi è di 149 euro. Consapevole del fatto che la seconda generazione non sia più così gettonata dal consumatore finale, Amazon ha deciso di applicare uno sconto, portando il prodotto a soli 107 euro, grazie all’offerta del 28% inserita direttamente a questo link speciale.

Il design delle cuffie non cambia rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, parliamo infatti di una custodia di ricarica classica in plastica di colorazione bianca, un connettore lighting, e la possibilità di completare la ricarica anche sfruttando la connessione senza fili (definita wireless). Nell’esatto momento in cui le estraete dalla custodia, avverrà il pairing diretto con il vostro smartphone, supportano perfettamente l’assistente vocale di Apple, con attivazione “Ehi Siri” inclusa. L’autonomia, dati alla mano almeno, dovrebbe arrivare fino a 24 ore di utilizzo continuativo, anche se la si può considerare solamente una stima, essendo molto complesso trarre le giuste conclusioni, essendo il tutto molto aleatorio, in quanto dipendente da innumerevoli fattori che potrebbero influenzare il risultato finale.

Il prodotto viene spedito a domicilio da Amazon ed è possibile fruire della solita garanzia legale della durata di 2 anni.