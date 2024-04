Vodafone SPECIAL: le offerte fino a 200GB al mese con un REGALO

L’utilità delle offerte Vodafone sta venendo fuori soprattutto durante le ultime settimane, quando gli utenti hanno ravvisato un cambio di marcia. Il celebre gestore colorato di rosso è tornato a far paura anche a chi non ne faceva più, ovvero a quei gestori virtuali che sono riusciti pian piano a crescere proprio a spese di queste grandi aziende.

L’unico modo per metterli in fibrillazione è quello di lanciare offerte che siano in grado di pareggiare i conti con le loro, ovvero a colpi di tanti contenuti e con prezzi molto più bassi del solito. Da qualche mese a questa parte Vodafone sta tornando alla carica con delle campagne promozionali straordinarie che hanno riscritto la storia recente del gestore. Non sarà facile questa volta per la concorrenza di riuscire a tenere botta, anche perché sono tornate due offerte molto famose che in tanti hanno amato in passato.

Vodafone: ecco le due offerte molto attese, arrivano a 200 giga

Oggi sul piatto ci sono le due migliori offerte di sempre, ovvero le Silver. la prima delle due riesce a mettere in mano agli utenti già tutto quello che serve e per un prezzo molto basso. Costa infatti solo 7,99 € ogni mese. Al suo interno sono compresi i minuti illimitati verso chiunque, messaggi illimitati verso tutti e infine anche 100 giga in 4G per navigare sul web.

L’altra offerta è praticamente una sorta di copia, tranne per quanto riguarda la connessione ad Internet che è presente con 150 giga. Minuti e messaggi sono praticamente uguali.

La grande proposta che però Vodafone offre come regalo riguarda un servizio gratuito che, una volta sottoscritto, concede ben 50 giga in più più da accumulare con quelli disponibili nelle offerte Silver. Sottoscrivendo SmartPay gli utenti possono ricaricare il proprio numero automaticamente e avere questo grande regalo. La scelta adesso sta solo a voi.