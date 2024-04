Truffa SVUOTA-CONTO: basta una mail per rubarti i soldi

Come succede ormai troppo spesso, anche quest’oggi le persone si stanno ritrovando a fronteggiare una nuova truffa. Il solito messaggio della finta donna che cerca di portare il povero malcapitato su un sito di incontri finto, sta ancora girando.

Truffa pericolosa in corso: con questo messaggio gli utenti possono perdere tutto

“Ciao, sarò breve e onesto con te. Io25 e il mio nome è Natalia . Ho chiesto il tuo indirizzo email a un’amica che ti conosce, ma non dirò il suo nome. Ho visto un paio delle tue foto e ho pensato che fossi molto attraente e sexy. So che le ragazze di solito non scrivono queste cose, ma non sono come tutti gli altri.

Voglio fare sesso con te, non ho una relazione nella mia vita da molto tempo e ho già dimenticato il sapore dell’amore.

Se hai una fidanzata o una moglie, non saprà cosa facciamo, puoi venire a casa mia.

Se sei interessato a me, trovami sul sito di Zankomtv, il link a cui lascerò di seguito.

Ti scrivo dalla mia email di lavoro e non potrò risponderti se mi rispondi, quindi è meglio registrarsi sul sito e trovarmi lì. Ecco il mio profilo“.

Si tratta quindi di una sorta di invito, quello a conoscere la ragazza in questione, che ovviamente non esiste, direttamente su un sito di incontri, anche questo finto. Gli utenti creduloni cascano nella truffa, pensando di poter conoscere realmente la ragazza di cui possono vedere anche la foto nella mail.

L’unico modo per evitare di trovarsi in una situazione del genere è solamente dare un’occhiata all’indirizzo e-mail mittente. Più sono strani, più sono attribuibili ad un inganno. Ovviamente per avere un ulteriore indizio, basta guardare il messaggio, che in questo caso è scritto in pessimo italiano. Una volta fatto questo, potreste rendervi conto di aver beccato un tentativo di phishing.