La nuova linea di iPhone 16 è attesa per il mese di settembre 2024, ma nonostante manchi ancora qualche mese all’uscita degli smartphone non si fa altro che parlare di come saranno e di quali novità porteranno.

Nelle scorse settimane la frenesia dietro all’uscita del nuovo smartphone è salita notevolmente, probabilmente anche a causa delle incessanti indiscrezioni che considerano il nuovo smartphone di casa Apple come il migliore mai realizzato fino a questo momento. Ma cosa c’è di vero in questi rumors? iPhone 16 sarà davvero rivoluzionario o sono solo voci?

Per rispondere al meglio a queste domande bisognerà attendere la data di uscita, che come detto in precedenza sarà nel mese di settembre. Tuttavia possiamo farci un’idea abbastanza precisa grazie alla caratteristiche tecniche e ai dettagli che sono già stati rivelati.

iPhone 16, il top degli smartphone di casa Apple?

Le indiscrezioni che si sono susseguite negli ultimi mesi sulla nuova linea di iPhone 16 sono davvero tante e riguardano sia il design esterno sia i dettagli tecnici.

Per prima cosa bisogna partire dalle dimensioni dello schermo, che nella versione Pro e Pro Max raggiungeranno la grandezza di 6,3 e 6,9 pollici, quindi leggermente più grandi dei modelli precedenti.

Tuttavia la novità più incredibile sembrerebbe essere la presenza di pulsanti capacitivi nei modelli Pro, tra cui spicca un nuovo tasto, Capture, che dovrebbe avere delle funzioni legate alla fotocamera.

Novità importanti anche dal punto di vista tecnologico, con l’arrivo dei chip A18 per i modelli base e A18 Pro per i modelli Pro come processori e un Neural Engine decisamente più potente. Differenze anche sul lato batteria che, sempre secondo le indiscrezioni, dovrebbe avere una potenza maggiore e anche tempi di ricarica più stretti.

Queste sono solo alcune delle possibili novità che dovrebbero rendere iPhone 16 il top degli smartphone di casa Apple, ma per decretarlo ufficialmente dovremmo attendere prima l’uscita.