YouTube sperimenta un nuovo formato di pubblicità

Al giorno d’oggi sempre più piattaforme online si stanno servendo della pubblicità per cercare di generare delle nuove entrate e offrire così ai propri clienti dei servizi gratuiti.

Piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video si sono recentemente servite degli annunci pubblicitari per offrire ai clienti dei piani di abbonamento più economici e alla portata di tutti.

Questo accade negli ultimi tempi, ma alcune piattaforme online si servono già da diversi anni della pubblicità.

Un esempio lampante è quello di YouTube, che sin dal 2007 utilizza gli annunci degli inserzionisti per generare più denaro e ampliare il proprio pubblico. Le pubblicità possono essere di diversi tipi, come gli annunci che vengono proposti prima e durante i video, quelli che appaiono in sovrimpressione oppure quelli che appaiono nei risultati della ricerca.

A quanto pare però YouTube negli ultimi tempi ha deciso di sperimentare un nuovo formato pubblicitario, che sta particolarmente convincendo gli inserzionisti.

YouTube: in cosa consiste la nuova pubblicità?

YouTube sta sperimentando un nuovo formato di pubblicità, ma in cosa consiste e perché gli inserzionisti ne sono così entusiasti?

A differenza delle altre forme di pubblicità che appaiono in modo diversi ma sempre senza la necessità di nessuna interazione da parte degli utenti, i nuovi annunci pubblicitari funzionano grazie a una precisa azione che viene compiuta.

L’azione in questione sarebbe quella di mettere in pausa il video. Infatti, una volta cliccato sul video per stopparlo temporaneamente, passeranno dei messaggi pubblicitari.

La nuova idea è ancora in fase di sperimentazione e non è ancora estesa a tutti gli utenti, ma secondo alcune affermazioni pare che sia un metodo capace di produrre degli introiti positivi.

Questo vantaggio, unito all’opinione positiva degli inserzionisti fanno pensare che la nuova maniera di proporre gli annunci pubblicitari su YouTube verrà estesa a tutti gli utenti prima o poi.