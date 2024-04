CoopVoce, ultimo giorno per la EXTRA 300: il primo mese è GRATIS

CoopVoce, la promo migliore di sempre è disponibile solo per oggi: ci sono 300 giga

L’unico modo che un gestore virtuale ha in generale per risalire la china e promuovere delle offerte che siano piene di contenuti. In quest’ottica ci è entrato anche CoopVoce ma ormai diversi anni fa ed oggi ha una grande cornice di pubblico. La maggior parte degli utenti che hanno sottoscritto una delle offerte di questo provider virtuale sanno benissimo che si trovano in posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri gestori. Nessuno come CoopVoce garantisce la continuità nel tempo sia dei prezzi che dei contenuti, senza presentare strane sorprese improvvise.

Il famosissimo provider, che fa capo alla potente rete di TIM, mette in gioco anche questa volta una soluzione straordinaria, o meglio l’ha messa in gioco per diverse settimane. Chi non conosce la EXTRA 300 questa volta dovrebbe fare presto.