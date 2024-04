In questi giorni è ufficialmente iniziata l’Amazon Gaming Week, una vera e propria settimana di sconti folli, che permette a tutti i consumatori di raggiungere l’acquisto di prodotti elettronici legati al mondo del gioco, con prezzi fortemente più bassi del normale. Tra i tanti modelli a disposizione possiamo trovare l’ASUS TUF Gaming A15, un notebook di qualità superiore al normale, che permette di godere di ottime prestazioni, anche grazie ad uno sconto speciale di 150 euro circa.

Osservando prima di tutto da vicino le specifiche tecniche, notiamo essere caratterizzato da un ampio display da 15,6 pollici di diagonale, anti-riflesso con risoluzione FullHD e refresh rate a 144Hz, così da poter godere di una maggiore fluidità e velocità di utilizzo. Il processore è l’AMD Ryzen 5, modello 7535HS/H, che prevede anche 8GB di RAM e 512GB di memoria interna, direttamente con un SSD di ultima generazione. Il comparto grafico è invece capitanato dalla presenza di una scheda NVIDIA GeForce RTX 3050, un ottimo modello della precedente generazione, con 4GB dedicati.

Notebook Asus da gaming scontatissimo su Amazon

Il mondo da gaming è da sempre costellato da prodotti che in genere richiedono il pagamento di cifre superiori al normale, per avere la certezza di riuscire a godere prestazioni interessanti, oggi fortunatamente in nostro aiuto accorre Amazon, che propone al consumatore finale uno sconto di 150 euro sul listino iniziale di 949 euro, fino ad arrivare così ad una spesa di soli 799 euro. L’acquisto è completabile qui.

Come tutti i prodotti dello stesso tipo, anche sul notebook ASUS TUF Gaming è possibile trovare ogni singola sfumatura dell’ambito gaming, quali sono design spigoloso ed aggressivo, nonché comunque la presenza di un LED RGB alle spalle della tastiera stessa.