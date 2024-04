L’operatore telefonico italiano Vodafone continua sempre a proporre ad alcuni suoi ex clienti selezionati delle offerte di rete mobile che lasciano senza parole. Una delle più note e conosciute è sicuramente Vodafone Silver. Quest’ultima è stata proposta già in passato dall’operatore e in più versioni, ma ora sarà a disposizione di alcuni fortunati ex clienti ad un prezzo speciale di soli 6,99 euro al mese. Nel bundle, saranno inclusi ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G.

Vodafone stupisce i suoi ex clienti con l’offerta mobile Vodafone Silver

In questi ultimi giorni Vodafone ha avviato una nuova campagna SMS per invitare alcuni suoi ex clienti a tornare. Come già accennato in apertura, infatti, in questi giorni l’operatore telefonico italiano sta proponendo l’attivazione di una super offerta di rete mobile che ben conosciamo. Si tratta in particolare della promo Vodafone Silver.

Non è una novità in casa Vodafone, dato che già in passato è stata proposta dall’operatore telefonico. Tuttavia, questa volta gli ex clienti coinvolti potranno attivare questa offerta ad un prezzo ancora più conveniente. In particolare, gli ex clienti potranno attivare l’offerta pagando un costo di soli 6,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli ex clienti avranno a disposizione fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Oltre a questo, nel bundle dell’offerta gli utenti avranno anche a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. L’operatore telefonico ha inoltre deciso di offrire il costo di attivazione a solo 1 centesimo, mentre il costo della scheda sim è stato azzerato.

Come sempre, l’operatore sta avvisando i fortunati clienti tramite una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e sms illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 0,01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 07/05. Dettagli e costi: voda.it/wbn04”.vodaobe