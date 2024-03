Nel cuore della Parigi del XVIII secolo, presso il Grand Châtelet, un tribunale, quartier generale della polizia e prigione, si stagliava una porta di incommensurabile curiosità. Questo non era il palcoscenico dell’illustre cadavere sul monte Everest, ma piuttosto uno sguardo nella stanza che ospitava cadaveri anonimi sparsi sul pavimento. Questo luogo divenne informalmente noto come la “morgue“, una definizione che affondava le sue radici nel Dictionnaire de l’Académie del 1718, descrivendola come un “luogo allo Châtelet, dove i cadaveri ritrovati sono aperti alla vista del pubblico, affinché siano riconosciuti“.

L’ oscura storia di Parigi nel XVIII secolo

Il termine “morgue” trae origine dal verbo francese arcaico “morguer“, che significa “guardare solennemente“. Gli storici indicano l’esistenza di simili stanze nelle prigioni parigine sin dal XIV secolo, ma solo alla fine del XVIII secolo il pubblico partecipò all’identificazione dei morti presso la morgue.

Nel 1804, a qualche secolo di distanza, sorse un nuovo capitolo con la creazione di un obitorio nella Place du Marché-Neuf sull’Ile-de-la-Cité. In questo luogo, si espongono i cadaveri in una sala appositamente costruita, con ampie finestre di vetro che consentono alla luce naturale di riverberare, offrendo così alla folla la possibilità di osservare i cadaveri su lastre di marmo.

In un’epoca in cui la refrigerazione non era ancora una realtà, i corpi venivano mantenuti freschi attraverso un costante gocciolamento di acqua fredda, conferendo loro un aspetto gonfio. Gli abiti dei defunti, appesi a pioli accanto al cadavere, fungevano da ulteriore aiuto per l’identificazione.

Celebri autori, come Charles Dickens, furono affascinati dalla morgue parigina, descrivendola come un richiamo irresistibile: “Ogni volta che sono a Parigi, vengo trascinato all’obitorio da una forza invisibile. Non vorrei mai andarci, ma sono sempre attratto lì.”

L’eredità duratura della morgue

Solo nel 1864 l’obitorio fu collegato ufficialmente all’identificazione medica dei corpi e ai progressi della medicina legale. Questo “nuovo” obitorio comprendeva una sala per le autopsie, un laboratorio per le analisi chimiche e spazi dedicati all’ispezione dei corpi da parte della polizia e alla registrazione degli omicidi.

Entro il 1880, la fama dell’obitorio di Parigi e la sua ammirazione per le strutture amministrative efficienti si erano diffuse a livello globale, dando il via a una diffusione internazionale degli obitori, la cui utilità divenne evidente in molte nazioni. In definitiva, la morgue parigina non solo gettò una luce inquietante sulla storia della morte, ma influenzò anche la pratica medica e legale a livello mondiale.