Sky, la piattaforma darà vita ad un operatore telefonico tutto suo

Sky sta per ampliare significativamente la sua offerta di servizi entrando nel settore della telefonia mobile in Italia, un mercato noto per la sua intensa competizione tra aziende che si disputano i consumatori attraverso offerte vantaggiose, prezzi competitivi e servizi di alta qualità. Questo nuovo passo segna l’ingresso ufficiale di Sky, già affermata nel campo dell’intrattenimento e della connettività fissa con Sky Wifi, nel dinamico mondo della telefonia mobile come MVNO (Mobile Virtual Network Operator), avvalendosi della rete Fastweb per fornire i suoi servizi.

Sky: l’azienda si poggerà su Fastweb

L’espansione di Sky nel mobile segue il successo di Sky Wifi, lanciato quattro anni fa, che ha visto l’azienda offrire connessioni ultrabroadband su rete fissa attraverso le infrastrutture di Open Fiber e Fastweb. Con l’introduzione di Sky Mobile powered by Fastweb, Sky promette di coprire tutte le esigenze di connettività delle famiglie italiane, anche in mobilità, proponendo un’esperienza di visione avanzata abbinata alla velocità delle reti mobile e fissa.

Nonostante non siano stati ancora annunciati i dettagli sui prezzi, Sky assicura che la sua offerta sarà caratterizzata da semplicità, trasparenza e convenienza. Un punto di forza sarà la copertura di rete, garantita dalla rete mobile di Fastweb, riconosciuta come la più veloce in Italia secondo Ookla®, che offre una copertura del 99% del territorio in 4G, e la possibilità di accedere alla rete 5G senza costi aggiuntivi. Quest’ultima tecnologia, secondo le previsioni, raggiungerà il 90% della popolazione entro il 2025.

Sky si prepara così a sfidare i principali operatori sul mercato, in un contesto dove il numero di SIM mobili attive in Italia, secondo l’ultima rilevazione dell’Osservatorio trimestrale Agcom, ammonta a 108,5 milioni, di cui 29,7 milioni di SIM machine-to-machine e 78,9 milioni destinate all’uso personale. In questo scenario altamente competitivo, l’azienda punta a offrire un’esperienza completa e di qualità unica, ampliando la sua gamma di contenuti e servizi per soddisfare al meglio le esigenze di connettività e intrattenimento delle famiglie italiane.