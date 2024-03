Gli smartphone Android rappresentano autentici gioielli tecnologici che spesso celano meraviglie nascoste, veri tesori digitali pronti ad essere scoperti. In particolare, su TikTok circolano da tempo video che svelano l’accesso a queste “stanze segrete”, comunemente noti come “easter egg“. Tale termine identifica tutti quei dettagli nascosti e non funzionali che gli sviluppatori inseriscono nei loro prodotti per puro diletto, regalando agli utenti sorprese e intrattenimento.

I segreti degli Easter Egg rivelati

Android, il sistema operativo sviluppato da Google, ha saputo intrattenere e sorprendere la sua vasta comunità con ogni aggiornamento, inserendo easter egg fin dalle sue prime versioni. Inizialmente, queste “stanze nascoste” ospitavano immagini curiose o interattive, ma con le ultime versioni del sistema operativo, le sorprese si sono evolute e arricchite.

Un esempio notevole è l’easter egg di Android 11, un mini-gioco con controlli intelligenti in cui l’utente poteva nutrire e giocare con un gatto virtuale. Con Android 12, invece, l’easter egg presentava un design accattivante che metteva in risalto il nuovo Material You. All’interno di questa “stanza segreta”, l’utente veniva accolto da un’interfaccia in cui lo sfondo e un widget dell’orologio si fondono per creare una grafica unica.

Android 13, l’ultima versione globale disponibile, continua la tradizione dei contenuti nascosti con un approccio minimalista che fonde semplicità e interazione. Attivando l’easter egg, lo schermo si riempie di bolle colorate che, al tocco, si trasformano in emoji. Per trovarlo, è necessario aprire le Impostazioni e navigare fino a “Informazioni sul telefono“, cliccare ripetutamente su “Versione Android” fino a quando non compare un orologio. Muovendo le lancette fino alle 13:00, lo schermo si anima di bolle colorate.

Dal XIV secolo all’Android moderno

L’apice di questa esplorazione segreta si raggiunge con l’easter egg di Android 14, che trasporta gli utenti in un viaggio interstellare. Un logo ispirato alla NASA diventa il portale per un mini-gioco spaziale in cui l’utente pilota una navicella. Sebbene Android 14 non sia ancora ampiamente disponibile, possessori di Google Pixel supportati possono installare la beta 4 di Android 14 e immergersi in questo nuovo segreto.

Questi easter egg rappresentano un modo giocoso e creativo per coinvolgere gli utenti, aggiungendo un tocco di sorpresa e intrattenimento all’esperienza Android. La continua evoluzione di queste “stanze segrete” mostra come la tecnologia possa ancora stupire e divertire gli appassionati di smartphone.