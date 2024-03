La navigazione satellitare è diventata uno strumento utilizzato quotidianamente per tutte le tipologie di spostamento. Per raggiungere qualsiasi destinazione basta aprire Google Maps e farsi guidare dalla voce o dalle indicazioni.

Tuttavia, Google sta lavorando attivamente per rendere l’esperienza di navigazione sempre più efficace. Nei giorni scorsi è emerso un nuovo brevetto pensato per integrare le feature di Maps con quelle di Street View.

In queste ore, è trapelato un ulteriore brevetto che permetterà di ottenere informazioni in tempo reale sulla navigazione. Non ci riferiamo esclusivamente al traffico, ma anche al meteo e a tanti altri dettagli.

Google ha depositato un nuovo brevetto per Maps che potrebbe rivoluzionare il modo di utilizzare il sistema di navigazione satellitare e portarlo ad un nuovo livello

Stando a quando emerso grazie a David di @xleaks7 e a parkifly.it, l’azienda di Mountain View vuole abbandonare la rappresentazione statica classica delle mappe attuali e spostarsi verso qualcosa di più dinamico.

L’interfaccia di Google Maps verrà arricchita con elementi virtuali che non saranno generati casualmente, ma saranno determinati in tempo reale. La UI del sistema di navigazione mostrerà veicoli, persone ed effetti ambientali mentre ci si sposta, per simulare la realtà.

Tutti gli elementi saranno virtuali, quindi non corrisponderanno a quelli presenti realmente nell’area, ma offriranno un nuovo grado di immersione grazie al loro posizionamento preciso. Grazie a questo nuovo approccio, sarà possibile offrire una comprensione più intuitiva degli spazi, del traffico, dei pacheggi disponibili, del meteo e di tanti altri fattori.

Gli scenari di applicazione sono molteplici, ma basti pensare allo spostamento verso un grande evento. Google Maps mostrerà la coda agli ingressi e la disponibilità di parcheggi. In questo modo si potrà capire con un solo colpo d’occhio dove è meglio parcheggiare e qual è l’ingresso meno affollato verso cui recarsi.

Inoltre, con le informazioni in tempo reale sarà possibile pianificare più attentamente gli spostamenti, sfruttando i momenti più propizi basati sul meteo e sulle persone presenti. Chiaramente, si tratta di un brevetto che indica solamente che Google sta pensando a questa possibilità. Non è detto che questa nuove feature possa arrivare sul sistema di navigazione del brand a breve.