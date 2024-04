Il Google Play Store è cambiato spesso negli ultimi due anni. L’hub dell’applicazione di recente ha anche abilitato le domande frequenti generate dall’intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione. Presto sarà possibile per tutti anche il download di più app nello stesso momento.

L’azienda sta lavorando da mesi per consentire agli utenti di scaricare più app contemporaneamente, un grande cambiamento rispetto a prima. Ora sembra che Google stia già distribuendo questa funzionalità agli utenti Android. Anche se, stando ai primi feedback, la funzione è ancora lontana dall’essere perfetta.

Google Play Store si aggiorna con la possibilità di scaricare più di una sola app alla volta

Il team di 9to5Google ha notato per la prima volta l’implementazione su larga scala di questa nuova funzionalità, che è già presente sulla maggior parte dei dispositivi Pixel. Tuttavia, il limite attualmente è di soli due download simultanei alla volta, con eventuali download aggiuntivi in sospeso contrassegnati come ‘In sospeso’ in una sorta di coda. L’ideale sarebbe poterne scaricare anche più di due, ma è già un piccolo passo avanti per migliorare l’esperienza utente.

La fuga di notizie iniziale ha rivelato questa nuova funzionalità che consente il download multiplo delle app alludendo a ben 5 app scaricate in contemporanea. Tenendo presente questo, si può supporre che Google apporterà alcune modifiche aggiuntive al limite e, si spera, consentirà agli utenti di scegliere quante app scaricare.

Supportare i download simultanei per gli aggiornamenti delle app sarebbe senza dubbio più conveniente, anche se è probabile che Google invertirà questa opzione abbastanza presto. L’azienda sta tentando di perfezionarla dal 2019. L’idea non è mai stata approvata in via definitiva, prima d’ora. Per verificare se è già disponibile sul tuo dispositivo Android, scarica due o più app/giochi di grandi dimensioni contemporaneamente per verificare se ti è possibile farlo senza problemi. Potrebbe essere necessario assicurarsi che le app siano visibili nella home.