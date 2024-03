Sapevate che si può usare Discord anche su PS5? Ecco come fare

Da quando venne rilasciato l’aggiornamento 7.0 su PlayStation 5, Sony aggiunse l’opzione di collegare il proprio account Discord alla console di gioco. Una novità importantissima perché venne aperta la possibilità di chiamate utenti anche di altre piattaforme.

La chat più amata dai gamer, così viene chiamato Discord, un’applicazione semplice da utilizzare e utile per chiamare, videochiamare, condividere il proprio schermo e chattare con tutti gratuitamente. Inoltre può essere scaricato su molte piattaforme tra cui PS5, Windows, macOS, Linux, iOS, IPadOS, Android e brower web. Per poterla utilizzare, invece, basterà semplicemente accedere ai server e avviare una chat con un proprio amico. Dopo di che si può far passare l’icona in background per poter giocare senza problemi.

Come si può avere Discord su PS5?

Primo step, andare sulle impostazioni Utenti su PlayStation, cliccare su account e collega altri servizi. Fatto ciò basterà scendere giù dall’elenco e cercare l’icona di Discord. Cliccato il collegamento si verrà indirizzari nel sito ufficiale dell’app, dove bisognerà fare il login o la registrazione. Il tutto si può eseguire anche con link esterni per continuare la procedura da mobile. Compilati tutti i campi, arriverà un codice alfanumerico di sei cifre da inserire per completare l’autenticazione a due fattori. Se in passato avevate già effettuato il collegamento dell’account e non risulta non c’è da preoccuparsi! Discord richiederà nuovamente il collegamento per motivi di scurezza.

Finito tutto il procedimento per il collegamento, quando si verrà chiamati apparirà sullo schermo: “Visualizza la chat vocale di Discord”, bisognerà aprire la scheda relativa alla chat e rispondere alla chiamata. Oppure se si volesse aprire una conversazione con un amico sarà necessario prima chiamarlo su un altro dispositivo e poi passare la chiamata su PlayStation. Se queste operazini non dovessero funzionare basterà controllare se tutte le applicazioni sono state regolarmente aggiornate.

Come modificare le impostazioni della chat vocale di Discord su PS5

Per modificare il bilanciamento dell’audio del dispositivo di ingresso o d’uscita, bisognerà andare nel centro di controllo e configurarlo normalmente come se si fosse in un normale party PlayStation. Inoltre sempre nella stessa sezione si potrà vedere chi partecipa alla chat vocale e disattivare il loro audio, tutto anche a partita già avviata.