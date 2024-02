Le funzionalità di Google Maps sono diventate ormai indispensabili per gli spostamenti quotidiana. Gli utenti utilizzano il servizio offerto da Mountain View per muoversi attraverso le strade sconosciute o per avere aggiornamenti sul traffico durante il loro tragitto.

L’interfaccia grafica attuale prevede che l’utente possa vedere dove si trova nello spazio virtuale, con il cursore che si sposta in un ambiente virtuale in 2D o 3D. Tuttavia, sebbene questa esperienza utente sia ormai consolidata, Google potrebbe avere in mente di rinnovare completamente le feature del sistema di navigazione satellitare.

A lanciare la notizia ci ha pensato David di @xleaks7 in collaborazione con of ParkiFly.lt. Secondo il leaker, Google ha depositato alcuni nuovi brevetti volti proprio a migliorare la navigazione, facilitando le indicazioni da seguire anche grazie a suggerimenti visivi dell’area circostante.

Google si sta preparando a rivoluzionare Maps integrando anche le funzionalità di Street View per una migliore navigazione

Infatti, i brevetti depositati da Mountain View forniscono indicazioni sull’integrazione tra Google Maps e Street View. Unendo le mappe tradizionali con la visuale a livello stradale, sarà possibile offrire agli utenti un valido supporto visivo.

I documenti depositati da Mountain View indicano che le due feature verranno integrate per mostrare esattamente quello che gli utenti vedranno nella realtà mentre la navigazione è attiva. Questa modalità funzionerà sia per gli utenti che si spostano a piedi che per quelli in automobile.

Infatti, quando si procede in macchina, l’alta velocità rende difficile interpretare le indicazioni, le uscite da prendere o le svolte da effettuare. Avere dei riferimenti visivi, oltre ai classici annunci del navigatore, permetterà di migliorare la risposta ai comandi.

In questo modo, il sistema eviterà possibile fraintendimenti, in caso di strade particolarmente ricche di accessi e uscite. Il vantaggio diretto sarà quello legato all’aumento della sicurezza e della chiarezza delle indicazioni. La destinazione, grazie a questa trovata di Google, sarà raggiunta più facilmente