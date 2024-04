Sono in arrivo 17 nuove funzioni su Telegram. Pavel Duroc, CEO della società, sottolinea l’importanza di tali interventi. Quest’ultimi non riguardano solo correzioni di bug, ma anche significative espansioni per le modalità di funzionamento dell’app. Lo scopo è quello di garantire un’esperienza utente che sia aggiornata ed efficiente. Alcune di suddette funzioni saranno disponibili per tutti. Mentre altre saranno riservate solo agli utenti Premium.

L’interfaccia dell’app presto verrà aggiornata con una nuova scheda “Canali” che mostrerà a tutti gli utenti quelli che seguono. E non è tutto. La scheda avrà al suo interno anche una lista di canali consigliati sulla base delle preferenze e di argomenti simili di quelli già selezionati. In questo modo sarà possibile di scoprire nuovi creatori di contenuti.

Nuove funzioni in arrivo su Telegram

Per quanto riguarda le “Impostazioni”, verrà introdotta una funzione denominata “Il mio profilo”. Qui sarà possibile vedere come il proprio profilo appare a tutti gli altri utenti. Inoltre, sarà possibile anche modificare rapidamente qualsiasi informazione. Sarà presto possibile aggiungere anche il proprio compleanno come opzione aggiuntiva all’inserimento della propria data di nascita. Se si è in possesso di un proprio canale sarà possibile aggiungere anche questo sul proprio profilo. Così sarà possibile visualizzare un’anteprima dell’ultimo post sopra la biografia.

Quando si pubblicano delle storie su Telegram, ora sarà possibile fissarne fino a tre in cima alla propria pagina del profilo. Sono poi state aggiunte delle piccole icone che mostrano le opzioni relative alla privacy delle storie pubblicate così da poter apportare le necessarie modifiche senza troppe difficoltà.

Un’ulteriore novità riguarda la condivisione della propria posizione in tempo reale sia con i singoli utenti che con le chat di gruppo. Sono state aggiunte anche una serie di impostazioni che permettono agli utenti di controllare le notifiche per le reazioni ai propri messaggi.

Per quanto riguarda i gruppi Telegram, gli amministratori possono selezionare diversi messaggi ed eseguire contemporaneamente più azioni di moderazione. Verrà fornito per questo un nuovo menù dotato di pulsanti individuali per tutti gli utenti presenti, così d massimizzare l’efficienza. Inoltre, gli amministratori di gruppi con più di 200 membri possono attivare un filtro antispam particolarmente aggressivo per poter individuare e quindi limitare in modo automatico gli utenti problematici presenti nella propria chat.

Queste sono solo alcune delle opzioni che Telegram sta per mettere a disposizione di tutti i suoi utenti. Come anticipato saranno 17 le nuove feature che gli utenti potranno divertirsi a scoprire non appena arriverà il nuovo aggiornamento.