Bialetti Gioia è una delle ultime macchine da caffè automatiche dell’azienda italiana, con funzionamento a capsule, dotata di un design estremamente moderno, ma allo stesso minimale ed intrigante alla vista, che riesce a soddisfare perfettamente in ogni minima condizione.

Come tutti i prodotti della medesima azienda, è bene sapere che il suo funzionamento è legato all’utilizzo diretto con le capsule Bialetti, ciò sta a significare che tecnicamente non risulta essere compatibile con altro tipo di cialde (a meno che non vi sia scritto compatibile con macchine Bialetti). Il serbatoio da 500 millilitri è più che adeguato per l’utilizzo di circa una settimana (considerando un solo caffè al giorno), oltre a questo le sue ridotte dimensioni, pari a 34 x 9,3 x 22,1 centimetri, la rendono facilmente posizionabile in un qualsiasi luogo.

Macchina da caffè Bialetti: il prezzo è minimo

Uno dei migliori prodotti in circolazione in vendita al giusto prezzo, la macchina da caffè di casa Bialetti viene oggi commercializzata ad un listino di 72,99 euro, che a prima vista, e considerando tutte le attenuanti, non sarebbe nemmeno così costosa, ma che oggi risulta essere ancora più economica, grazie alla presenza di una promozione che vede ridurre il prezzo finale del 12%, fino al valore di soli 63,99 euro (premete qui per l’acquisto).

Come vi abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, il suo pregio più grande riguarda l’includere una soluzione davvero unica, che prevede a tutti gli effetti la presenza di due scatole di cialde (varianti Napoli e Roma) a titolo completamente gratuito. In altre parole l’utente non dovrà aggiungere nemmeno un euro alla spesa effettiva, per ricevere in cambio in regalo direttamente a casa con la macchina stessa, la suddetta occasione per iniziare sin da subito a bere del buon caffè.