La chiavetta USB è un piccolo strumento/accessorio tanto caro agli utenti che hanno iniziato ad utilizzare notebook o PC desktop negli anni in cui le memorie interne non erano tanto capienti quanto ora. Al giorno d’oggi sono ancora molto utilizzate, nonostante comunque esista il cloud, e sopratutto sono decisamente economiche, come nel caso del prodotto Kingston DataTraveler Exodia.

Il modello corrente è caratterizzato prima di tutto dalla presenza di una memoria interna da 128GB, un quantitativo più che allineato con le richieste e le singole necessità dei consumatori. Si tratta di una chiavetta USB classica, con porta USB type-A 3.2 Gen1, realizzata prevalentemente in plastica di colorazione nera, e dotata di un comodo cappuccio per favorire il trasporto.

Chiavetta USB molto economica su Amazon: quanto costa

Uno dei vantaggi maggiori di acquistare su Amazon, riguarda sicuramente l’avere la possibilità di accedere ai prodotti a prezzi estremamente più bassi del normale. Dovete sapere infatti che la suddetta Kingston Data Traveler Exodia da 128GB sarebbe in commercio ad un listino di 19,95 euro, come prezzo consigliato. Amazon è riuscita a scontarla di molto, tanto ad arrivare ad un valore finale di soli 8,90 euro, mettendo in atto una riduzione del 55%. L’acquisto è disponibile a questo link.

Il prodotto, come era facilmente intuibile dati i pregressi, risulta essere perfettamente compatibile con un qualsiasi sistema operativo in commercio, sia esso Android, iOS, Windows, ChromeOS o anche MacOS di ultima generazione (ciò che cambia, in genere, è la formattazione). Essendo una USB-A 3.2 Gen1, inoltre, permette di raggiungere velocità di trasferimento molto elevate, così da essere sicuri di poter rapidamente accedere direttamente ai propri dati, grazie sia alla porta del PC (deve essere compatibile anche questa) che alla chiavetta stessa.