Uno degli accessori più importanti per quanto riguarda PlayStation cinque è senza alcun dubbio il PlayStation VR, questo strumento infatti consente di accedere al mondo della realtà virtuale su una vasta gamma di videogiochi ovviamente solo se quest’ultimi supportano tale modalità, si tratta in fin dei conti di un mondo ancora abbastanza acerbo e agli albori del proprio percorso che sicuramente deve ancora andare incontro ad una vera e propria evoluzione nonché progresso.

Sony è ovviamente consapevole di questa cosa ecco dunque perché si sta impegnando e sta lavorando per evolvere l’universo della realtà virtuale per renderlo più accessibile e più completo possibile, ed ecco dunque che infatti a sorpresa ha annunciato che è in fase di test la possibilità di collegare il visore per la realtà virtuale a un pc da gioco, il tutto addirittura dopo che il visore originale PlayStation VR aveva ricevuto un supporto non ufficiale per il pc da una community di terze parti.

L’annuncio direttamente da Sony

La società ha rilasciato una dichiarazione ufficiale che attesta: “Siamo lieti di annunciare che stiamo attualmente testando la possibilità per i giocatori di PS VR2 di accedere a giochi aggiuntivi su PC, per offrire ancora più varietà di giochi oltre ai titoli PS VR2 disponibili su PS5″, ha dichiarato Sony in un post sul blog oggi. “Speriamo di rendere disponibile questo supporto nel 2024, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti”

si tratta di una notizia decisamente entusiasmante dal momento che quest’ultima consentirebbe l’accesso a una vasta gamma di giochi a tutti i possessori di un pc da gioco e appunto del visore di Sony, la quale fino a questo momento era stata sempre molto vaga rispondendo alle domande in merito alla possibilità di far funzionare il suo visore su un pc, non si sa ora in che modo verreste sul supporto e se quest’ultimo richiederà un software aggiuntivo da parte di Sony, ciò che certo è che adesso la notizia ufficiale e dunque è solo questione di tempo.