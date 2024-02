Sembra che dall’integrazione tra le persone che parlano inglese e quelle che parlano spagnolo stanno producendo una lingua nuova. Integrazione generata da decenni di immigrazione da parte delle persone spagnole.

La città di Miami è un posto molto accogliente per tutti gli immigrati di ogni posto. E adesso però dopo tanti anni stanno diventando una cosa sola.

Lingua nuova, di cosa si parla?

Miami come riferito dai dati e come mostrato dalle sue varietà culturali è una delle città più bilingui degli Stati Uniti. Essa è sicuramente anche la città di lingua spagnola più diversificata in termini di dialetto del mondo. Infatti la lingua spagnola negli ultimi tempi è aumentata nella città americana mescolandosi con i veri e propri dialetti americani, creando nuove espressioni totalmente sconosciute.

I linguisti che lavorano alla Florida International University di Miami hanno messo sotto d’occhio questo caso negli ultimi 10 anni traendo come risultato, di come le lingue possano continuamente evolvere in base alle condizioni circostanti.

I portavoce di questo dialetto prendono dei detti spagnoli traducendoli in inglese però mantenendo la struttura della frase stessa. Processo chiamato più professionalmente “calco”.

Il modo di ragionare e parlare con lo spagnolo e l’inglese è riconosciuto come “Spanglish”, dialetto parlato inizialmente dalle persone bilingue e poi successivamente anche dai madrelingua inglesi. Sicuramente essa non sarà l’unica lingua che prende alcuni aspetti di due lingue diverse. Infatti ne esistono molte altre che con il tempo si stanno evolvendo, mischiandosi alla perfezione per creare una vera e propria lingua.

Possiamo capire da quello che sta succedendo che con il tempo anche la lingua che parliamo è in continua evoluzione fino a modificarsi creando dei cambiamenti completamente inaspettati. Possiamo parlare di quello che è successo negli Stati Uniti, per parlare del futuro, e dei cambiamenti che travolgeranno anche il nostro modo di vivere.