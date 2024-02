Il settore del gaming è scosso da una notizia che fino a qualche giorno fa sembrava impossibile. Secondo recenti indiscrezioni, Microsoft sarebbe pronta a rinunciare alle proprie esclusive Xbox per rendere i titoli multipiattaforma.

Questa scelta comporterebbe l’arrivo si Nintendo Switch e Sony PlayStation 5 dei franchise più iconici dell’azienda di Redmond. La fonte di questa notizia ha indicato che la scelta sarebbe legata alle vendite delle console Xbox, nettamente inferiori a PS5.

Una indiscrezione del genere ha letteralmente sconvolto tutti i giocatori del mondo. Da un lato gli utenti Xbox si sono sentiti traditi mentre, dall’altro lato, i giocatori Sony erano contenti di poter ampliare i titoli a cui giocare.

Microsoft non renderà tutte le esclusive Xbox disponibili per le console di Sony e Nintendo, alcune resteranno compatibili solo con Series S e Series X

For clarity: I'm only speaking for myself concerning Starfield, but new, updated info on my side suggests that Starfield is not destined for PS5. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) February 10, 2024

Microsoft non ha commentato ufficialmente la notizia, ma ha annunciato una conferenza in cui verrà mostrata la nuova direzione che Xbox ha intenzione di intraprendere. Questo annuncio ha scosso ulteriormente gli utenti in quanto non faceva presagire niente di buono.

Tuttavia, come indicato dall’utente NateTheHate2 su X (ex Twitter), non tutte le informazioni circolate sarebbero vere. A differenza di quanto precedentemente indicato, Microsoft non sembra intenzionata a rendere il proprio catalogo interamente disponibile per console Sony e Nintendo.

L’informatore ha ritrattato la notizia pubblicata inizialmente che poi è diventata la fonte principale per parlare dell’apertura delle esclusive Microsoft al multipiattaforma. Il leaker riporta di aver ottenuto nuovi dettagli che cambiano in parte la situazione.

In particolare, sembra che Microsoft non renderà Starfield disponibile per le PlayStation 5. Questa affermazione va a modificare, in parte, lo scenario dell’apertura del catalogo Xbox ad altre piattaforme. Ne consegue che Microsoft potrebbe applicare una nuova strategia che andrà a valorizzare alcuni dei titoli più importanti lasciandoli esclusive o esclusive temporali.

Inoltre, l’abbandono del settore sembra da escludere, in quanto è previsto il lancio di due nuove console. Non resta che attendere maggiori dettagli che saranno annunciati durante la conferenza prevista nel corso dei prossimi giorni.