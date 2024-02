Nell’era della connettività senza limiti, AVM lancia una rivoluzione nel mondo del networking domestico: il nuovo FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set. Questo gioiello tecnologico non è solo un semplice adattatore powerline; è una porta verso un’esperienza Internet senza precedenti, grazie alla sua capacità di unire la robustezza del Powerline gigabit con l’avanzata tecnologia Wi-Fi 6.

Preparati a scoprire come il FRITZ!Powerline 1240 AX non solo estende la tua rete locale con facilità, ma la trasforma in un’infrastruttura di connettività di ultima generazione, garantendo velocità di connessione vertiginose fino a 1200 Mbit/s via cavo e 600 Mbit/s in wireless, il tutto mantenendo la rete sicura e facile da gestire. Questa recensione esplorerà come il FRITZ!Powerline 1240 AX riesca a ridefinire le aspettative per una rete domestica moderna, promettendo di essere il cuore pulsante della tua connettività in casa.

Cos’è una Powerline

Le powerline sono dispositivi utilizzati per estendere la connettività di Internet in tutta la casa attraverso l’impianto elettrico esistente. Funzionano collegando un adattatore vicino al router e un altro adattatore nella stanza in cui si desidera avere accesso a Internet. I dati vengono trasmessi attraverso il cablaggio elettrico, trasformando ogni presa in un potenziale punto di accesso a Internet. Questa tecnologia offre una soluzione semplice per migliorare la copertura della rete senza la necessità di cablaggi complessi o la preoccupazione per il segnale Wi-Fi debole.

Contenuto della confezione

Al momento dell’apertura della confezione del FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set, la prima impressione è stata di efficienza e completezza. All’interno, ho trovato due eleganti adattatori powerline, uno dei quali progettato specificamente per funzionare come access point Wi-Fi 6, promettendo di elevare l’esperienza di connettività domestica. Accompagnati da un cavo Ethernet, questi dispositivi promettevano una configurazione semplificata.

Design e Materiali

Approfondendo il design e i materiali del FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set, noto immediatamente la finitura opaca degli adattatori, che non solo conferisce un aspetto sofisticato ma è anche pratica contro impronte e graffi. Le dimensioni sono ottimizzate per minimizzare l’ingombro senza compromettere la potenza del segnale. La struttura esterna, resistente e di qualità, suggerisce una durabilità nel tempo. Particolare attenzione è stata data alla disposizione delle porte e dei LED indicatori: essi sono intuitivi e facilmente accessibili, migliorando ulteriormente l’esperienza utente.

Il FRITZ!Powerline 1240 AX presenta dimensioni di 71 x 147,5 x 32,5 mm (L x H x P) senza spina, con un peso di 210 g

Specifiche tecniche

Velocità Powerline: fino a 1200 Mbit/s, sfruttando l’innovativa tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output) per massimizzare la copertura e la velocità attraverso il cablaggio elettrico esistente.

Wi-Fi 6: supporto per velocità wireless fino a 600 Mbit/s, ottimizzando la connessione per un maggior numero di dispositivi con minor congestione della rete.

supporto per velocità wireless fino a 600 Mbit/s, ottimizzando la connessione per un maggior numero di dispositivi con minor congestione della rete. Crittografia: sicurezza avanzata grazie alla crittografia AES a 128 bit per Powerline e WPA3 per Wi-Fi, garantendo una connessione protetta.

sicurezza avanzata grazie alla crittografia AES a 128 bit per Powerline e WPA3 per Wi-Fi, garantendo una connessione protetta. Porte Ethernet: ciascun adattatore dispone di porte Gigabit Ethernet per collegamenti diretti, assicurando connessioni stabili per dispositivi come PC, console di gioco o smart TV.

Test

Durante i miei test con il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set, ho esaminato attentamente le prestazioni sia della connessione Powerline che del Wi-Fi 6. Trasferendo un file di 10GB tra due computer in condizioni domestiche tipiche, ho registrato una velocità media di trasferimento di circa 140 Mbit/s, un risultato notevole che sottolinea l’efficacia del dispositivo in ambienti con sfide strutturali. Inoltre, lo streaming di contenuti video in 4K attraverso la connessione Wi-Fi 6 è stato impeccabile, senza interruzioni o buffering. Questi risultati evidenziano la capacità del set di offrire una copertura estesa e prestazioni elevate, rendendolo una soluzione ideale per esigenze di connettività avanzate in casa.

Logicamente dovete essere connessi sulla stessa linea elettrica quindi se avete ad esempio un impianto trifase con le fasi distribuite in modo diverso per luci e prese la stessa potrebbe non funzionare. Stessa cosa se avete degli impianti separati per diversi piani della vostra abitazione.

Scusami ma qualcuno potrebbe rubare i miei dati? Se ve lo state chiedendo la risposta è NO! I dati sono perfettamente crittografati e quindi è impossibile che qualcuno possa spiarvi.

Sicurezza

La sicurezza nel FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set è garantita dalla crittografia AES a 128 bit, che si attiva automaticamente durante la configurazione iniziale. Questo tipo di crittografia è considerato estremamente sicuro e viene comunemente utilizzato in ambienti che richiedono alti livelli di protezione dei dati, come istituzioni finanziarie e sistemi governativi.

La crittografia end-to-end assicura che i dati trasmessi tra gli adattatori powerline siano inaccessibili a eventuali intrusi, poiché solo i dispositivi che fanno parte della rete e hanno la chiave di crittografia corretta possono decifrare e accedere ai dati.

Conclusioni

Il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set è in grado di combinare velocità e sicurezza, offrendo una soluzione robusta per estendere la connettività domestica. Con velocità fino a 1200 Mbit/s via Powerline e 600 Mbit/s via Wi-Fi 6, garantisce prestazioni elevate per streaming, gaming e trasferimento di dati. La crittografia AES a 128 bit fornisce un livello di sicurezza avanzato, proteggendo i dati da accessi non autorizzati. Le dimensioni compatte e il design discreto lo rendono un’aggiunta pratica a qualsiasi ambiente domestico, confermando il FRITZ!Powerline 1240 AX come una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza di navigazione senza compromessi.

