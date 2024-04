Certamente non è un buon periodo per Tesla e per il suo pick-up elettrico, Cybertruck. Dopo diverse incertezze come macchie di ruggine sulla carrozzerie, e problemi con l’autolavaggio. Il veicolo presenta un problema molto serio legato al pedale, che può portare ad accelerazioni improvvise e pericolose.

Il pedale del Cybertruck si blocca e porta a distastri

Come appena accennato, il Cybertruck di Tesla non è nuovo a difetti e problemi. Un utente su TikTok ha infatti ripreso di come, lavando della sabbia all’autolavaggio, il veicolo abbia smesso di funzionare. Il guasto si è risolto dopo un ripristino durato oltre 5 ore, nonché molto più lungo dei 2 minuti dichiarati da Tesla. Ma tutto ciò lascia dubbiosi sulla impermeabilità del Cybertruck e dei diversi avvertimenti nel manuale utente relativi al lavaggio del veicolo.

Ultimamente però, un video virale ha mostrato un problema molto più pericoloso riguardante il veicolo di Tesla. A quanto pare, il cuscinetto del pedale del Cybertruck, può scivolare e bloccarsi nel rivestimento interno, lasciando il pedale premuto al massimo. Questo certamente rappresenta un rischio per la sicurezza durante la guida, e sta obbligando Tesla ad effettuare un richiamo in massa. Tesla ha proposto la sua soluzione per il Cybertruck, dimostrando durante un evento in California l’installazione di un rivetto per fissare saldamente il cuscinetto del pedale.

La procedura richiede infatti di praticare un foro sulla base del pedale, e di posizionare una vite per assicurare che il cuscinetto rimanga saldamente in posizione. Questo elimina quindi il rischio di blocchi improvvisi del pedale e ripristina la sicurezza del veicolo. Inoltre il bollettino di assistenza pubblicato da Tesla fornisce ulteriori dettagli sulla procedura, inclusa la misurazione della distanza tra il cuscinetto e il supporto del pedale prima dell’intervento. Nel caso la distanza non sia conforme alle specifiche, è necessaria la sostituzione dell’intero pedale del Cybertruck. In ogni caso, dopo l’installazione viene eseguita un’ispezione per garantire che il lavoro sia stato completato correttamente, e quindi, garantire una guida sicura e affidabile del Cybertruck.