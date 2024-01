Ubisoft, nell’anticipare l’atteso lancio di Prince of Persia: The Lost Crown, ha condiviso dettagli cruciali relativi alle specifiche tecniche delle versioni console del gioco. Queste informazioni, recentemente pubblicate sulle pagine ufficiali di Ubisoft, offrono uno sguardo approfondito ai framerate e alle risoluzioni che caratterizzeranno l’esperienza di gioco su diverse piattaforme.

Specifiche tecniche delle console di nuova generazione

Per quanto riguarda le console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X supporteranno la grafica 4K con un impressionante frame rate di 120 fps, promettendo un’esperienza visiva fluida e dettagliata. Nel caso di Xbox Series S, la risoluzione sarà di 1440p, mantenendo comunque un frame rate di 60 fps. Mentre su Nintendo Switch, Prince of Persia: The Lost Crown si presenterà con 720p a 60 fps in modalità portatile e 1080p a 60 fps quando collegata alla dock.

Dedicando uno sguardo alle console di precedente generazione, le specifiche restano robuste. Su PlayStation 4, il gioco funzionerà a 1080p con un frame rate di 60 fps, mentre su PlayStation 4 Pro raggiungerà i 4K a 60 fps. Sul fronte Xbox, sia Xbox One che Xbox One S offriranno una risoluzione di 1080p a 60 fps. Nel caso di Xbox One X, la risoluzione sarà potenziata a 4K mantenendo il frame rate di 60 fps.

Il lancio di Prince of Persia: The Lost Crown è fissato per il 18 gennaio e coinvolgerà una vasta gamma di piattaforme, tra cui PC tramite Ubisoft Connect ed Epic Games Store, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Amazon Luna.

Prince of Persia porta l’incanto del metroidvania ovunque tu vada

Questi dettagli tecnici dimostrano l’impegno di Ubisoft nel fornire un’esperienza di gioco ottimale su ogni piattaforma, adattando la risoluzione e il frame rate alle specifiche di ciascuna console. Il supporto per risoluzioni 4K e alte frequenze di frame rappresenta un passo avanti nel garantire un coinvolgente e visivamente accattivante viaggio attraverso il mondo di Prince of Persia: The Lost Crown.

I giocatori possono aspettarsi non solo un coinvolgente gameplay metroidvania, ma anche un’esperienza tecnica raffinata che si adatta alle diverse potenzialità delle console su cui il gioco sarà disponibile. L’attesa per il suo debutto è palpabile, e l’entusiasmo dei fan è palpabile, mentre si preparano ad immergersi nelle avventure del principe in questa nuova e affascinante epopea.