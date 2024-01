Il trailer di annuncio di GTA VI ha letteralmente fatto impazzire la community di appassionati. Gli utenti hanno visto e rivisto il filmato, creando parodie e lasciandosi affascinare da questa Vice City next-gen.

Tuttavia, ci sono anche alcuni utenti che hanno analizzato il trailer nei minimi dettagli, cercando di scoprire quanti più segreti nascosti. Un utente su Reddit potrebbe aver travato qualcosa e ha deciso di condividere con tutti la propria scoperta.

In particolare, analizzando ogni frame del trailer, l’utente ha scoperto un particolare legato alla fermata dell’autobus. Si tratta di un dettagli che passa quasi inosservato nell’immensità di Vice City e di quanto succede nella città.

Il trailer di GTA VI nasconde ancora dei segreti e gli utenti si stanno divertendo a scoprirli per anticipare feature del gioco Rockstar Games

Secondo lui, Rockstar Games ha inserito troppi dettagli nel realizzare la fermata. Il cartello che mostra le varie fermate presenta troppe informazioni, tutte perfettamente leggibili. Si tratta di un’attenzione al dettaglio troppo alta per essere solo un elemento di scena.

In base a questa scoperta, gli utenti di Reddit si sono lanciati in varie ipotesi tra cui una che potrebbe essere quella più interessante. GTA VI potrebbe essere caratterizzato da un sistema di trasporto urbano realmente funzionante. Se questa indiscrezione dovesse rivelarsi veritiera, i pullman di Vice City potranno essere utilizzati per lo spostamento rapido tra le varie zone della città.

Come sempre in questi casi, Rockstar Games non ha confermato né smentito la notizia. Per avere la certezza di questa feature, bisognerà attendere il debutto del gioco previsto nel 2025.