Il Joker della Florida continua la propria battaglia contro Rockstar Games. Lawrence Sullivan, questo il suo vero nome, ha iniziato una crociata contro la software house dal momento in cui il trailer di GTA VI è diventato virale.

In una breve sequenza del filmato, si intravede l’arresto di un personaggio molto particolare all’interno del notiziario. Questo NPC sembra chiaramente ispirato a Lawrence Sullivan, meglio noto alla cronaca reale come il Joker della Florida.

Da quel momento, Sullivan ha iniziato a minacciare azioni legali contro Rockstar Games. La motivazione è legata all’utilizzo della sua immagine senza permessi e ai danni morali causati. Le richieste di risarcimento si susseguono ormai da mesi e sono diventate sempre più importanti ogni settimana che passava.

Update 5: Florida Joker gives his final warning, demands $10 million and threatens to team up with the GTA 6 hacker who cost Rockstar $5 million and thousands of staff hours last year. https://t.co/No7zqOlnO4 pic.twitter.com/lopkEYpyDh

— GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) January 6, 2024