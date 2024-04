Per i fan dell’azienda Google sono in arrivo brutte notizie. Possibili aumenti di prezzo per il nuovo telefono del colosso aziendale.

Dopo la recente divulgazione dei colori di lancio del Google Pixel 8a, il dispositivo del gigante tecnologico torna al centro delle attenzioni con un’altra significativa fuga di notizie. In quest’ultima ora, un rivenditore ha apparentemente svelato per errore il prezzo definitivo del Google Pixel 8a, e le prospettive non sono promettenti.

Pixel 8a, quali saranno i prezzi?

Secondo quanto riportato da fonti come PassionateGeekz e GizmoChina, sembra che il Google Pixel 8a costerà considerevolmente più del suo predecessore, il Pixel 7a. Per coloro che non lo ricordano, il Google Pixel 7a è stato lanciato a maggio 2023 con un prezzo di partenza di 509 Euro per la versione con 128 GB di memoria. Tuttavia, questa volta, ottenere un dispositivo del gigante tecnologico potrebbe comportare un notevole esborso finanziario.

In particolare, un rivenditore canadese ha pubblicato – presumibilmente per errore – la pagina prodotto del Google Pixel 8a, svelando che lo smartphone avrà un prezzo di 708,99 Dollari canadesi per la versione con 128 GB di memoria e 792,99 Dollari canadesi per quella con 256 GB di memoria. Convertendo i prezzi alla corrente tasso di cambio, ciò equivale a circa 485 Euro per la versione base del dispositivo e poco più di 540 Euro per quella con memoria maggiore. Tuttavia, è importante considerare che gli smartphone Google tendono ad essere meno costosi in Nord America.

Il confronto tra i prezzi di lancio del Pixel 8a e del suo predecessore, il 7a, sul mercato canadese è interessante. Il Pixel 7a da 128 GB è stato lanciato l’anno scorso a 599 Dollari canadesi. Se applichiamo la stessa proporzione, ci aspetteremmo che il Pixel 8a, previsto per maggio al Google I/O, costi circa il 18% in più rispetto al modello del 2023.

In Europa, il Pixel 8a potrebbe partire da circa 600 Euro per la versione base con 128 GB. Tuttavia, queste stime sono basate sui possibili aumenti di prezzo in America e non sono confermate. Bisognerà attendere il 14 maggio per avere maggiori dettagli.

