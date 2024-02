Palworld sta riscuotendo un enorme successo al momento, con un numero considerevole di persone che lo acquistano e apprezzano. Tuttavia, non si può ignorare il fatto che il gioco di Pocketpair presenta alcune preoccupazioni in termini di originalità dei contenuti. In particolare, molte delle creature chiamate “pal” nel gioco sembrano essere state prese dai Pokémon senza molta discrezione. In totale, almeno 63 delle 111 creature presenti sembrano essere copiate, rappresentando quindi più della metà del roster.

I went through the entire 111 list of Pals in Palworld to see what seems like a Pokémon rip off compared to not, because I’ve seen a lot of people talk about it but no full comprehensive list. Here’s what I found (it’s a lot) 🧵 pic.twitter.com/EPSpBvC9hD

— Cecilia Fae 🍂 (@CeciliaFae) January 21, 2024