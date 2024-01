Se hai mai cancellato accidentalmente una foto dal tuo smartphone Android, non preoccuparti, spesso è possibile recuperarla con pochi passaggi. La maggior parte delle app di gestione multimediale su Android trattengono i file cancellati per almeno 30 giorni nel Cestino, offrendo una finestra temporale per il recupero.

Recupero con Google Foto: Un Passo Sicuro grazie alla tecnologia Android

Google Foto, il servizio Android di backup di immagini, è un alleato prezioso in queste situazioni. Per recuperare una foto cancellata, apri l’app e vai alla scheda “Raccolta”. Cerca l’icona del Cestino, di solito rappresentata da un bidone della spazzatura.

All’interno del Cestino, troverai le foto recentemente cancellate.

Seleziona quella desiderata e scegli “Ripristina“.

In questo modo, la foto tornerà automaticamente nella sua posizione originale.

Tieni presente che Google Foto conserva le immagini cancellate per un massimo di 30 giorni, a meno che non siano sottoposte a backup. Se il backup automatico è attivo, i file saranno eliminati definitivamente dopo 60 giorni.

Recupero su altri dispositivi e App

Il processo di recupero può variare in base al dispositivo o all’app in uso, anche se si tratta comunque di device Android.

Ad esempio, sugli smartphone Samsung Galaxy, utilizza l’app Galleria.

Apre l’app, tocca il pulsante Menù e seleziona il Cestino. Qui, puoi ripristinare la foto cancellata.

Questo approccio è simile per altre app di storage come Dropbox o OneDrive, con i loro Cestini che trattenengono i file eliminati per un periodo solitamente compreso tra 30 e 60 giorni.

Ad ogni modo se tenti di recuperare foto da un dispositivo Android ripristinato ai dati di fabbrica, considera l’utilizzo dell’app Google Foto per sbloccare un backup precedentemente salvato. Questo passo è essenziale per situazioni più complesse.