WindTre, in ottemperanza alla delibera AGCOM n. 348/18/CONS che regola il modem libero, offre diverse opzioni, inclusa la possibilità di sottoscrivere le offerte Absolute senza modem, in conformità alle disposizioni normative vigenti. Questa flessibilità consente ai clienti di personalizzare la propria esperienza di connettività, optando per offerte con un prezzo mensile ridotto, poiché il costo del modem non è incluso.

Personalizza la tua connessione

Le offerte di rete fissa WindTre, che includono il modem con un prezzo rateizzato incluso nel costo finale, si distinguono per la tecnologia utilizzata, come la Super Fibra in FTTH e FTTC, e Super Internet Casa in FWA Outdoor. I prezzi per l’uso del modem sono di 5,99 euro al mese per 48 mesi con Super Fibra in FTTH o FTTC, e 3 euro al mese per 48 mesi con le offerte Super Internet Casa in FWA Outdoor.

Le offerte Absolute, prive del modem incluso, presentano un costo mensile inferiore di circa 5,99 euro al mese (in FTTH e FTTC) o 3 euro al mese (in FWA). Questo approccio consente ai clienti di risparmiare mentre godono di internet illimitato, chiamate a consumo e Giga illimitati su un massimo di 3 SIM WindTre.

La tecnologia Fibra FTTH nelle aree bianche richiede una verifica della copertura e successivamente una chiamata al numero verde 800996464 per finalizzare l’acquisto, garantendo un’esperienza personalizzata e informazioni sull’utilizzo del modulo SFP.

Offerte Absolute e costi competitivi

Le offerte Absolute comprendono diverse opzioni di tecnologia di rete, come Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH, e anche tecnologie FWA Outdoor 5G o 4G, che corrispondono al portafoglio Super Internet Casa. I prezzi variano a seconda della tecnologia e della convergenza con il mobile, con possibilità di aggiungere servizi come Netflix al costo aggiuntivo di 11 euro al mese.

Una delle caratteristiche distintive delle offerte Absolute è la possibilità di ottenere gratuitamente 12 mesi di Amazon Prime, che include anche Prime Video con 16 partite a stagione della Champions League.

I clienti devono prendere in considerazione la configurazione del modem, garantendo la compatibilità con il profilo dell’offerta sottoscritta. Le offerte in Fibra FTTH richiedono uno slot SFP nel modem, fornito gratuitamente per assicurare l’inserimento del cavo in fibra ottica.

Connessione personalizzata, vantaggi esclusivi

È importante notare che WindTre ha introdotto una clausola di adeguamento inflazione nelle nuove attivazioni delle offerte, permettendo all’operatore di aumentare i prezzi a partire da Gennaio 2024 in caso di aumento dell’indice dei costi al consumo di ISTAT. Tuttavia, il nuovo regolamento AGCOM ha introdotto normative che limitano l’applicazione dell’adeguamento nei primi 12 mesi dall’adesione contrattuale, offrendo ai clienti la possibilità di recedere gratuitamente in caso di percentuali aggiuntive rispetto all’inflazione. L’evoluzione della situazione richiede attenzione e ulteriori aggiornamenti da parte dell’operatore.

Le offerte WindTre Absolute offrono una varietà di opzioni personalizzabili per la connettività, garantendo flessibilità e vantaggi aggiuntivi come Amazon Prime e la possibilità di risparmiare sui costi del modem. La combinazione di servizi di alta qualità, tecnologie avanzate e offerte competitive riflette l’impegno di WindTre nell’offrire soluzioni innovative e convenienti per i suoi clienti.