Google Foto è tra i migliori strumenti per eseguire il backup su cloud di foto, immagini e video. Oltre a raccogliere tutti i tuoi contenuti multimediali, è il migliore anche ad organizzarli. Può salvare i tuoi preziosi file, trasformarli anche in ricordi da rivedere di tanto in tanto per un po’ di effetto nostalgia. Presto farà del suo meglio anche per liberarti da tutti i doppioni nella tua galleria.

Ciò che rende Google Foto così efficiente è che Google continua ad aggiornare il servizio con nuove funzionalità per semplificare la gestione della libreria. Nel tentativo di mantenere la libreria libera e ordinata, l’azienda sta lavorando ad una nuova funzionalità, Photo Stacks, per raggruppare insieme scatti simili ed eventualmente eliminarli. Invece di Google Foto che mostra ciascuna immagine separatamente nella tua libreria, avrebbe molto più senso raggrupparle insieme in alcuni casi. Questo è esattamente ciò che apparentemente farà l’opzione Stacks.

Nuova funzione in arrivo per Google Foto, sarà possibile liberarsi per sempre di tutti i doppioni presenti nella galleria

Quanto emerso nell’ultima build per Android dal leaker @AssembleDebug spiegano la funzionalità come segue: Apparentemente, Google fornirà la possibilità di cambiare o migliorare una pila di foto dopo averla creata. Ci sarà anche un’opzione per disattivare completamente lo Stack di foto se non ti piace come organizza i tuoi contenuti. Il leaker ha provato ad abilitare la funzione utilizzando un flag in Google Foto v59, ma non ha funzionato. Tuttavia, in base a tutti i dettagli disponibili, Photo Stack dovrebbe essere una gradita aggiunta all’app Google Foto.

Photo Stack dovrebbe anche facilitare la ricerca e l’eliminazione di immagini duplicate, aiutandoti così a rimuovere i doppioni e far spazio nel tuo account Google. L’azienda continua ad aggiornare periodicamente il servizio di backup di foto su cloud con nuove funzionalità e miglioramenti. Il servizio ha recentemente implementato la possibilità di creare video in evidenza utilizzando l’intelligenza artificiale generativa selezionando persone o luoghi presenti nella propria libreria. Poiché l’intero processo si basa sull’IA, bastano pochi tocchi. Un’altra aggiunta abbastanza recente è stata la possibilità di eseguire il backup delle immagini RAW scattate utilizzando la serie Pixel 8.